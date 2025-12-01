Covi Quintana cantará los cuatro domingos de diciembre en Casa de Teatro

La cantautora dominicana Covi Quintana estrenará su gira de conciertos “El colmado” el domingo 7 de diciembre con escenario en Casa de Teatro y con invitados especiales como Andrés Cepeda, desde Colombia; el dominicano Pamel y Juan Vegas desde Venezuela.

Con cuatro conciertos pautados para los domingos 7, 14, 21 y 28 de diciembre, bajo la producción de ceteinvita y Focus Entertainment, la artista promociona sus nuevos sencillos, la bachata “No Te Kille”, el pambiche “Temblor y tierra” y el merengue “Corazón temblando”, los cuales de desprenden de su nuevo disco, el cual estrenará a principios del 2026 con 9 temas de su autoría.

“No aguanto llegar a casa con mi gente y el calor de mi público para tocar por primera vez estas canciones del nuevo álbum y armar esta fiesta en grande como nosotros los dominicanos sabemos hacer”, dijo la artista sobre estos conciertos.

“Los Colmados” abarcan un concepto alineado con el disco de la artista, enfocado en ofrecer una experiencia inmersiva en la cual los seguidores de la artista podrán sumergirse en la vivencia creativa de Covi Quintana al crear este nuevo disco.

Sobre el repertorio agregó que “todas mis canciones van a estar con arreglos tropicales de nuestra cultura el merengue y la bachata. Quiero que la gente sienta que nunca me he ido de casa”.

Además, tendrá invitados especiales todos los domingos, torneo de dominó con premios desde las 6:00 de la tarde, brindis sorpresas con productos dominicanos y puro gozo y baile.