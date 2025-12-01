¡A casa llena! Caramelos de Cianuro hace temblar el escenario de Hard Rock Café Santo Domingo

Caramelos de Cianuro, la legendaria banda de rock venezolana, retumbó los escenarios de Hard Rock Café Santo Domingo la pasada noche del 30 de noviembre, bajo la producción local de Auras Society y PAK Productions, donde demostraron por qué después de más de 35 años de trayectoria, siguen siendo ícono y referente del rock latino.

A casa llena, por primera vez para la banda en el país, ya a las 9:30 de la noche, el espacio estaba abarrotado de cientos de fanáticos de la agrupación. El espectáculo contó con una notable presencia de la comunidad venezolana, quienes afirmaron que buscaban reencontrarse con la música de la tierra que los vió nacer.

Al subir al escenario, la agrupación, compuesta actualmente por Asier Cazalis (vocalista) y Pavel Tello (bajista y guitarrista), sacudió al público con su éxito “El Martillo”, un clásico de su repertorio, y apeló a la nostalgia al continuar la velada con uno de sus hits del 2010, “2 Caras 2 Corazones”.

“Rubia Sol Morena Luna” fue el primer sencillo de su álbum homónimo y pieza clave que catapultó la banda al estrellato. Al sonar las primeras notas de esta canción, el público estalló en un grito colectivo que llenó todo el recinto.

Igualmente, al dar inicio a la canción “Verónica” una canción llena de pasión, nostalgia y desamor, la banda convocó a los amantes del rock presentes en el lugar a ponerse de pie para bailar y cantar al ritmo de la música. Quienes al principio se mostraban tímidos en el evento, terminaron saltando y gritando al compás de la guitarra y batería y este fue el inicio de un concierto en donde nadie más volvió a estar sentado en ningún otro momento de la velada.

El repertorio, que combinó clásicos emblemáticos como “Verano”, “Las Estrellas”, “La Casa”, junto a temas de sus producciones más recientes, como “Átame”, “Escalofrío”, fue la receta perfecta que logró mantener al público conectado, eufórico, cantando sin descanso durante toda la noche.

El público gritaba y pedía canciones a la banda, quienes siempre se mantuvieron atentos a las solicitudes de su público. “Flor de Fuego”, “Último Polvo”, “No Eres Tu”, fueron tan sólo algunos de los temas que retumbaban entre la multitud.

No bastó con que Caramelos de Cianuro se despidiera del público una, dos, tres y hasta cuatro veces. Pues los entusiastas de la agrupación venezolana se configuraban al unísono para pedir más de sus canciones favoritas. “¡Otra, otra, otra!” eran los cánticos que se escuchaban al terminar cada canción del último set de la noche.

La banda dijo adiós con “Sanitarios” uno de sus discos más emblemáticos e impetuosos, y cerró con broche de oro con “Canción Suave (Despecho N˚2)” para una vehemente despedida colmada de nostalgia, emoción y alegría.

Este concierto marcó un momento significativo para la banda y sus fans en República Dominicana. Fue uno de los eventos más concurridos que han tenido en Hard Rock Café Santo Domingo y en territorio nacional. Esto abre puertas a un futuro acogedor para la agrupación musical y su fanaticada en RD y deja expectante a todos los amantes del rock latino que esperará con ansias el regreso de Caramelos de Cianuro a la isla.

El legado de CDC

Con más de tres décadas de carrera artística, Caramelos de Cianuro se ha consolidado como una de las bandas de rock más emblemáticas de Venezuela y toda Latinoamérica. Con éxitos que marcaron los años 90 y 2000, nominaciones al Latin Grammy y giras internacionales, la agrupación se convirtió en la banda sonora de más de una generación, plantando los cimientos para la nueva ola del rock latino que conocemos hoy en día.

La banda surgió en Caracas a inicios de los años 90, cuando un grupo de jóvenes decidió convertir su irreverencia y su pasión por el rock en una propuesta musical que pronto se volvería parte de la vida de toda una generación.

La banda creció más allá de Venezuela, conquistando a Latinoamérica. Tres décadas después, su música sigue siendo un refugio emocional para miles de fans y amantes de la música alternativa en Latam y todo el mundo.