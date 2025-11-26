Tercer Cielo entona su canto cristiano en el United Palace de NY ante un teatro lleno

El dúo cristiano Tercer Cielo protagonizó en el teatro United Palace de Nueva York una de sus presentaciones más importantes de su carrera.

Ante una multitud que colmó el histórico recinto, Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera ofrecieron el concierto “Creeré”, una experiencia espiritual que trascendió la música, invitando a la adoración colectiva y a vivir un momento de esperanza y energía renovada.

Desde el primer acorde, la conexión con el público fue palpable. La noche inició con una ovación ensordecedora que conmovió visiblemente a Juan Carlos Rodríguez.

Con gratitud en su voz, expresó: “Gracias, Nueva York. Gracias por tanto amor y por esta fidelidad que nos ha acompañado por tantos años. Hoy venimos a recordar que Dios sigue siendo bueno, sigue obrando y sigue sanando corazones”.

Evelyn Herrera y Juan Carlos Rodríguez, de Tercer Cielo, ante la multitud en el Teatro United Palace de Nueva York.

El repertorio del dúo fue un recorrido nostálgico por sus canciones más conocidas y que han marcado generaciones de seguidores de la música cristiana contemporánea.

Temas como “Creeré”, “Mi último día”, “Tu amor es un sueño” y la siempre emotiva “Yo te extrañaré” fueron coreados por cientos de voces, creando una atmósfera de unidad y fe compartida.

Un punto culminante de la noche fue la interpretación de “Yo te extrañaré”, una balada que se ha convertido en un himno de consuelo para quienes han perdido a un ser querido.

Durante este momento, Evelyn Herrera compartió un mensaje especial y reconfortante: “A quienes extrañan a alguien, esta canción es para ustedes. Dios consuela, Dios restaura. Él sabe lo que hay en tu corazón”.