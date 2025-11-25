Cantantes líricos dominicanos exaltan el legado del maestro José Delmonte durante homenaje especial

Un grupo de cantantes líricos dominicanos ofreció el lunes un emotivo homenaje al fenecido músico, barítono y director coral José Delmonte, figura fundamental en el desarrollo del canto coral y la formación vocal en el país.

El tributo, realizado en un acto en la Sala Aída Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito y cargado de gratitud y admiración, reunió a discípulos, colegas y admiradores del maestro, quienes resaltaron su legado artístico, su entrega a la educación musical y su aporte decisivo a la proyección internacional del talento dominicano.

Durante el homenaje, los tenores Juan Cuevas, Pedro Pablo Reyes y Juan Tomás Reyes, la soprano Ondina Matos y las mezzosopranos Vivian Lovelace y Belkys Hernández Almonte, productora artística, presentaron un repertorio cuidadosamente seleccionado, compuesto por piezas universales y criollas, música sacra, zarzuela, boleros dominicanos y latinoamericanos, incluidos el Villancico "Navidad de la Esperanza" de José Delmonte; "Ave María" de Caccini, "La Gaviota" de Juan Bosch y Goutreaux, y "Romance Bajo La Luna", de Moisés Zouain.

Ademas, "The Lord’s Prayer", de Albert Hay Malotte; "Quiéreme cual yo a ti", de Juan Lockward, "el dúo de Rafael y Soleá" de la zarzuela El Gato Montés, del español Manuel Penella, entre otros, obras de arte que se unieron para celebrar la influencia de un formador que, por décadas, sembró disciplina, excelencia y amor por la música.

En la velada hicieron acto de presencia los hijos del fallecido director coral, Zahira Delmonte y el arquitecto José Enrique Delmonte, quienes también forman parte de este legado y de este concierto, que se realiza cada año, y que en esta ocasión llega a su cuarta edición.

Los organizadores destacaron que José Delmonte no sólo dejó una impronta imborrable en la dirección coral, sino también en la creación de espacios de formación y en la promoción del canto lírico en distintas instituciones culturales.

La actividad se convirtió en un encuentro de memorias, música y celebración, consolidando a José Delmonte como uno de los pilares indiscutibles de la lírica y el canto coral en la República Dominicana.