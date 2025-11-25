Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Conciertos

Cantantes líricos dominicanos exaltan el legado del maestro José Delmonte durante homenaje especial

El tributo en la Sala Aída Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito, reunió a discípulos, colegas y admiradores del maestro, quienes resaltaron su legado artístico, su entrega a la educación musical y su aporte a la proyección internacional del talento dominicano

Durante el homenaje, los tenores Juan Cuevas, Pedro Pablo Reyes y Juan Tomás Reyes, la soprano Ondina Matos y las mezzosopranos Vivian Lovelace y Belkys Hernández Almonte, productora artística, presentaron un repertorio seleccionado.

Durante el homenaje, los tenores Juan Cuevas, Pedro Pablo Reyes y Juan Tomás Reyes, la soprano Ondina Matos y las mezzosopranos Vivian Lovelace y Belkys Hernández Almonte, productora artística, presentaron un repertorio seleccionado.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

Un grupo de cantantes líricos dominicanos ofreció el lunes un emotivo homenaje al fenecido músico, barítono y director coral José Delmonte, figura fundamental en el desarrollo del canto coral y la formación vocal en el país.

El tributo, realizado en un acto en la Sala Aída Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito y cargado de gratitud y admiración, reunió a discípulos, colegas y admiradores del maestro, quienes resaltaron su legado artístico, su entrega a la educación musical y su aporte decisivo a la proyección internacional del talento dominicano.

Durante el homenaje, los tenores Juan Cuevas, Pedro Pablo Reyes y Juan Tomás Reyes, la soprano Ondina Matos y las mezzosopranos Vivian Lovelace y Belkys Hernández Almonte, productora artística, presentaron un repertorio cuidadosamente seleccionado, compuesto por piezas universales y criollas, música sacra, zarzuela, boleros dominicanos y latinoamericanos, incluidos el Villancico "Navidad de la Esperanza" de José Delmonte; "Ave María" de Caccini, "La Gaviota" de Juan Bosch y Goutreaux, y "Romance Bajo La Luna", de Moisés Zouain.

Ademas, "The Lord’s Prayer", de Albert Hay Malotte; "Quiéreme cual yo a ti", de Juan Lockward, "el dúo de Rafael y Soleá" de la zarzuela El Gato Montés, del español Manuel Penella, entre otros, obras de arte que se unieron para celebrar la influencia de un formador que, por décadas, sembró disciplina, excelencia y amor por la música.

En la velada hicieron acto de presencia los hijos del fallecido director coral, Zahira Delmonte y el arquitecto José Enrique Delmonte, quienes también forman parte de este legado y de este concierto, que se realiza cada año, y que en esta ocasión llega a su cuarta edición.

Los organizadores destacaron que José Delmonte no sólo dejó una impronta imborrable en la dirección coral, sino también en la creación de espacios de formación y en la promoción del canto lírico en distintas instituciones culturales.

La actividad se convirtió en un encuentro de memorias, música y celebración, consolidando a José Delmonte como uno de los pilares indiscutibles de la lírica y el canto coral en la República Dominicana.

Tags relacionados