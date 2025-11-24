"La mega parranda navideña" llega este martes a Mao después de multitudinario evento en Faro a Colón

La explanada del Faro a Colón fue el escenario el domingo de un multitudinario concierto de la plataforma "La mega parranda navideña", que este martes 25 se dirige a Mao, en la provincia Valverde.

Wason Brazobán, Steffany Constanza, Luis Miguel del Amargue Omega, Jandy Ventura y Chimbala conformaron la propuesta musical en el Faro a Colón, bajo la producción del empresario artístico Luis Medrano, con el auspicio del presidente Luis Abinader.

El evento, que celebró su 40 aniversario, convirtió el emblemático monumento en un centro de alegría, ante los artistas y grupos que representaron la riqueza y diversidad de la música dominicana.

Luis Miguel del Amargue representó la bachata, Jandy Ventura, Steffany Constanza y Omega el merengue y el mambo, mientras Chimbala fue la figura estelar de la música urbana, satisfaciendo a un público eufórico y de todas las edades.

El concierto, que comenzó sobre las 7:00 de la noche, contó con un montaje de alta tecnología, incluyendo un escenario equipado con sistemas hidráulicos y equipos de sonido de primer nivel.

El cantante romántico Wason Brazobán fue aclamado por el público presente en el Faro a Colón, la noche del domingo 23 de noviembre 2025.

Wason Brazobán, el "Poeta de la Canción" puso la nota romántica de la noche, interpretando sus baladas que fueron coreadas a todo pulmón sus seguidores.

En su repertorio incluyó "Tú eres mi reina", "La mujer que a mí me gusta", "Estoy enamorado de una mala", "Me cambiaste la vida" y "En un solo día".

Jandy Ventura, sonriente, ante la multitud congregada en la explanada del Faro a Colón, la noche del domingo 23 de noviembre de 2025.

Jandy Ventura mantiene vivo el legado de su padre, el legendario Johnny Ventura y precisamente escogió un set de merengues navideños que son parte de la tradición navideña dominicana, entre ellos "El vecino está borracho", "Salsa pa´ tu lechón", así como "Patacón pisao", "La agarradera" y "Merenguero hasta la tambora.

El éxito del evento también incluyó la participación de Luis Miguel del Amargue, con temas como "No notas" y "Se acabó lo bonito".

La joven merenguera Steffany Constanza logró una empatía con el público congregado en el Faro a Colón.

En cambio, Steffany Constanza experimentó una de sus mejores noches de este año. Con su voz y su carisma y merengues, entre ellos el clásico "Volvió Juanita", conquistó la multitud que cuando se despidió le pidió "otra, otra".

Chimbala con su poderío urbano ante la multitud que protagonizó el domingo 23 de noviembre la "Mega parranda navideña 2025".

El exponente urbano Chimbala fue el encargado del "perreo" con sus temas más populares a ritmo de dembow.

El intérprete urbano logró una conexión con el público más joven y que con frecuencia escucha sus temas.

Omega cerró la jornada musical de la "Mega parranda navideña" en el Faro a Colón.

A Omega "El Fuerte" le tocó el cierre, a la medianoche, pero su poderío en el merengue de mambo funciona como un imán para las multitudes que son fieles hasta el final.

Familias, vecinos y ciudadanos se dieron cita en el Faro a Colón, donde compartieron el inicio de las festividades en un ambiente de seguridad y alegría.

La organización estuvo a cargo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) dentro del marco del lanzamiento de la plataforma "Navidad 360".

Este martes 25, la "Mega parranda navideña" se presentará a partir de las 8:00 de la noche en el parque Amado Franco Bidó de Mao, Valverde.

Los merengueros Sergio Vargas, Steffany Constanza y El Rubio del Acordeón y el bachatero Teodoro Reyes componen la oferta musical.