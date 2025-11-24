Con los conciertos de Bad Bunny, RD recibió 15 mil turistas y alcanzó una ocupación hotelera del 95%

República Dominicana recibió 15 mil turistas internacionales y un impacto de unos 14 millones de dólares de ingresos en divisas, gracias a los dos shows de Bad Bunny el pasado fin de semana en el Estadio Olímpíco Félix Sánchez, convirtiéndose así en el concierto con mayor cantidad de extranjeros registrados.

De acuerdo al ministro de Turismo David Collado, se registró una “ocupación hotelera en Santo Domingo cercana a 95% vs 62% promedio antes, y mejores ventas en los bares y restaurantes”.

El artista puertorriqueño inició su “Debí tirar más fotos world tour” en Santo Domingo, donde personas de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia y hasta Europa, viajaron hasta el primer país que lo apoyó (dicho por él mismo) para disfrutar del espectáculo.

Unas 100 mil personas abarrotaron el recinto de mayor capacidad para estos eventos, el viernes 21 y sábado 22 de noviembre.

Benito Antonio Martínez Ocasio agradeció a República Dominicana por el apoyo brindado desde el inicio de su carrera.

"¡Wow! República Dominicana, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo", dijo en un mensaje en su cuenta de X.

Asimismo, el astro boricua inició su tour global en el Olímpico tras su residencia en El Choli, destacando lo especial que resultó ser esta reciente visita.

"Tan cerquita de mi toda la vida, jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mí. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda con muchas similitudes a la mia. Son muchas las amistades y gente buena dominicana que he conocido, que valoro y conservo con mucho cariño", confesó.

"En una semana comí tanto pero tanto mangú, salami y queso frito que si me paro a batear, se la saco del parque a Othani del primer pitcheo", bromeó al final de su escrito publicado en Twitter.