Caramelos de Cianuro regresa el 30 de noviembre a Hard Rock Café Santo Domingo

La banda venezolana Caramelos de Cianuro se presentará el domingo 30 de noviembre en Hard Rock Café Santo Domingo, bajo la producción local de Auras Society y PAK Productions.

El concierto forma parte de una producción original de ambas casas productoras con "un montaje de calidad internacional".

El evento busca reunir tanto al público dominicano como a la comunidad venezolana residente en República Dominicana, en una velada cargada de rock del bueno.

“Es una banda que marcó una época en nuestra adolescencia y queríamos hacer esto realidad para compartirlo con el público dominicano y la comunidad venezolana en RD", expresaron los organizadores Auras Society y PAK Productions.

La cita es a partir de las 8:00 PM en el Hard Rock Café Santo Domingo, ubicado en Blue Mall.

Las últimas boletas están disponibles en www.ticketmax.com.do.