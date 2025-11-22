El setlist de Bad Bunny: Una por una, cada una de las canciones que interpretó en Santo Domingo

La gira mundial de Bad Bunny ya está en marcha. Y el primer concierto ha dejado muy buen sabor entre sus fanáticos de República Dominicana y los decenas de turistas que viajaron al centro del Caribe para vivir la experiencia de "tirar más fotos".

Benito Martínez Ocasio subió a escenario a las 9:57 de la noche y concluyó a las 12:15 de la madrugada.

Con tres cambios de ropa y un montón de aplausos, el artista hizo un repaso a su joven carrera musical.

El concierto comenzó con banda en vivo y buena parte de sus canciones más sonadas del último disco.

La mudanza

Callaita

Pitorro de coco

Weltita (ft. Chuwi)

Turista

Baile inolvidable

Nuevayol

Tras esas primeras siete canciones, se trasladó a "La casita", para comenzar la noche de perreo intenso.

Bad Bunny durante su presentación en Santo Domingo, el 21 de noviembre de 2025, abriendo su gira "Debí tirar más fotos"Jorge Luis Martinez/LD

Entonces cantó las siguientes canciones:

Veldá

Titi me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

La Romana

Voy a llevarte pa pr

Me porto bonito

No me conoce (remix)

Bichiyal

Yo perrro sola

Efecto

Safaera

Diles

Monaco

25/8 (exclusive para r.d.)

Café con ron

Ábreme paso (los pleneros de la cresta)

Hasta aquí cantó desde "La Casita" para trasladarse nueva vez al escenario principal. La parte final del esperado concierto discurrió con las siguientes canciones:

Ojitos lindos

La canción

Kloufrens

Dákiti

El apagón

Dtmf

Eoo

Benito Martínez Ocasio tiene 31 años y una carrera de ascenso impresionante desde el trap hasta la plena y la salsa, y así dominar el negocio de la música de una manera no sospechada.

En febrero próximo será el artista principal del espectáculo del medio tiempo del Súper Bowl, en los Estados Unidos.

La noche de este sábado 22 de noviembre está previsto el segundo concierto de su gira internacional.

Bad Bunny viene de realizar 30 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico aferrado a la idea de "no me quiero ir de aquí.

Un inmenso espectáculo de fuegos artificiales puso el cierre al primero de los dos conciertos del astro boricua, considerado el artista más importante en español del momento.