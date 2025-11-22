bad bunny
El setlist de Bad Bunny: Una por una, cada una de las canciones que interpretó en Santo Domingo
El artista cantó 30 canciones y en una de ellas estuvo la advertencia de que esa era especial y que solo se cantaría para los dominicanos: 28/8
La gira mundial de Bad Bunny ya está en marcha. Y el primer concierto ha dejado muy buen sabor entre sus fanáticos de República Dominicana y los decenas de turistas que viajaron al centro del Caribe para vivir la experiencia de "tirar más fotos".
Benito Martínez Ocasio subió a escenario a las 9:57 de la noche y concluyó a las 12:15 de la madrugada.
Con tres cambios de ropa y un montón de aplausos, el artista hizo un repaso a su joven carrera musical.
El concierto comenzó con banda en vivo y buena parte de sus canciones más sonadas del último disco.
La mudanza
Callaita
Pitorro de coco
Weltita (ft. Chuwi)
Turista
Baile inolvidable
Nuevayol
Tras esas primeras siete canciones, se trasladó a "La casita", para comenzar la noche de perreo intenso.
Entonces cantó las siguientes canciones:
Veldá
Titi me preguntó
Neverita
Si veo a tu mamá
La Romana
Voy a llevarte pa pr
Me porto bonito
No me conoce (remix)
Bichiyal
Yo perrro sola
Efecto
Safaera
Diles
Monaco
25/8 (exclusive para r.d.)
Café con ron
Ábreme paso (los pleneros de la cresta)
Hasta aquí cantó desde "La Casita" para trasladarse nueva vez al escenario principal. La parte final del esperado concierto discurrió con las siguientes canciones:
Ojitos lindos
La canción
Kloufrens
Dákiti
El apagón
Dtmf
Eoo
Benito Martínez Ocasio tiene 31 años y una carrera de ascenso impresionante desde el trap hasta la plena y la salsa, y así dominar el negocio de la música de una manera no sospechada.
En febrero próximo será el artista principal del espectáculo del medio tiempo del Súper Bowl, en los Estados Unidos.
La noche de este sábado 22 de noviembre está previsto el segundo concierto de su gira internacional.
Bad Bunny viene de realizar 30 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico aferrado a la idea de "no me quiero ir de aquí.
Un inmenso espectáculo de fuegos artificiales puso el cierre al primero de los dos conciertos del astro boricua, considerado el artista más importante en español del momento.