Bad Bunny: Organizadores piden llegar temprano al Estadio Olímpico; inicia a las 9:00 p.m. en punto

Los organizadores del espectáculo de Bad Bunny de este viernes y el sábado exhortaron al público a llegar temprano el Estadio Olímpico, ya que está programado para iniciar puntualmente a las 9:00 de la noche.

Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 5:00 de la tarde, informaron los organizadores.

República Dominicana se prepara para recibir el espectáculo más esperado del año con el inicio, este viernes, del “DeBÍ TiRAR Más FOToS World Tour”, la nueva gira mundial del fenómeno global Bad Bunny.

El Estadio Olímpico será el escenario donde arrancará oficialmente este recorrido internacional, marcando un hito para el país y la región.

Las producción a cargo de Gamal Haché anunciaron que las puertas del recinto abrirán a las 5:00 de la tarde, para que los asistentes puedan disfrutar desde temprano de experiencias visuales, activaciones, zonas especiales y dinámicas preparadas en los alrededores del estadio, en un ambiente diseñado para ofrecer una vivencia única antes del espectáculo principal, se indicó en el comunicado oficial.

Gamal explicó que se ha dispuesto de un gran dispositivo de seguridad que cuenta con personal privado y asistencia de servicios de emergencia que estarán disponibles para garantizar dos noches de conciertos seguras, ordenadas y a la altura de la magnitud del evento.

El Estadio Olímpico a la espera de los vecinos que disfrutarán del show de Bad Bunny.

“DeBÍ TiRAR Más FOToS World Tour” lleva la nueva propuesta de Bad Bunny a escenarios de América Latina, Europa, Asia y Oceanía, con 23 fechas confirmadas hasta julio de 2026.