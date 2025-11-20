The Weeknd recauda más de mil millones de dólares con su gira, según Live Nation

La gira After Hours 'Til Dawn de The Weeknd ha superado oficialmente la marca de los mil millones de dólares, según Live Nation.

La extensa gira, que comenzó en Filadelfia en julio de 2022 y se extiende hasta septiembre de 2026, ha recaudado oficialmente 1.004 millones de dólares con aproximadamente 7,55 millones de entradas vendidas en 153 fechas, según informó el jueves la compañía de entretenimiento en vivo.

Los datos de Live Nation se extraen de informes de preventas y venta de entradas, así como de informes de ventas VIP y platino, recopilados desde el 4 de marzo de 2022 hasta el 14 de noviembre de 2025.

La gira, que abarca Norteamérica, Europa, América Latina y Australia, finaliza el 6 de septiembre de 2026 en el Estádio do Restelo en Lisboa, Portugal.

“The Weeknd sigue redefiniendo lo que significa ser un artista de giras internacionales”, declaró Omar Al-joulani, presidente de giras de Live Nation, en un comunicado. “Superar los mil millones de dólares en ventas es prueba de su permanencia y de la increíble demanda de sus conciertos. Año tras año, agota las entradas en estadios de todo el mundo, y la gira 'After Hours 'Til Dawn' se erige ahora como una de las más grandes de todos los tiempos, un fiel reflejo de su arte e impacto”.

Ha sido toda una odisea para el exitoso artista Abel Tesfaye. En la última noche de su gira de 2022, The Weeknd apareció en el escenario del famoso SoFi Stadium de Los Ángeles y sucedió lo impensable: su voz se quebró y desapareció. Tuvo que cancelar el concierto poco después de empezar.

Se programaron algunos conciertos de reposición y él estaba bien, pero era una historia que los asistentes y los fans de The Weeknd solo recordaban. Eso fue hasta principios de este año, cuando narró su experiencia en un álbum y una película de ficción, ambos titulados «Hurry Up Tomorrow».

The Weeknd regresó triunfalmente a SoFi este verano para una serie de cuatro noches.

“Muy pocos artistas alcanzan este nivel de éxito en giras mundiales”, dijo Darryl Eaton, director de giras internacionales de CAA. “Es un logro excepcional, y ser parte del equipo que apoya el ascenso de Abel a este hito es uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera”.

Las giras que recaudan más de mil millones de dólares son un fenómeno reciente. En 2023, la gira Eras de Taylor Swift se convirtió en la primera en superar esta cifra, según las listas de fin de año de Pollstar. Esta emblemática gira no solo fue la número uno a nivel mundial y en Norteamérica, sino que además recaudó la impresionante suma de 1.040 millones de dólares con 4,35 millones de entradas vendidas en 60 fechas, según la publicación especializada en conciertos.

Luego batió su propio récord. En diciembre de 2024, Pollstar anunció que la gira Eras de Taylor Swift recaudó 2.200 millones de dólares a lo largo de sus casi dos años de duración, ampliando su liderazgo como la gira más taquillera de todos los tiempos.

En septiembre, Pollstar informó que la recaudación acumulada de la gira “Music of the Spheres” de Coldplay alcanzó los 1.390 millones de dólares. La gira comenzó en 2022 y se extendió hasta 2025.