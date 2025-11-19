El dúo cristiano Tercer Cielo se presentará en el United Palace de Nueva York

El dúo cristiano Tercer Cielo presentará su concierto “Creeré” el próximo 22 de noviembre en el United Palace de Nueva York.

Que un concierto cristiano llegue a este escenario reafirma la expansión del género dentro de la escena artística internacional y evidencia el respaldo del público a propuestas de música espiritual en espacios de alto prestigio, afirman sus promotores.

El dúo, integrado por Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera, tiene una trayectoria de más de dos décadas.

Entre sus temas más difundidos figuran “Creeré”, “Mi último día”, “Yo te extrañaré” y “Tu amor es un sueño”, acumulando millones de reproducciones.

Durante toda su carrera el dúo ha llevado su música a ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, logrando llenos totales en Orlando, Miami, Santo Domingo, Houston y Ciudad de México.

Esta nueva presentación en Nueva York regreso oficial de ellos tras una pausa de casi tres años.

El evento está pautado para las 7:00 de la noche del sábado 22 de noviembre y los pocos boletos que aún están disponibles los pueden adquirir a través de BoletoExpress.com.