Natalia Jiménez agota boletas en Santo Domingo

Natalia Jiménez garantiza un lleno total en Santo Domingo. Las entradas de su presentación este miércoles 20 de noviembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito están agotadas ("sold out").

"La española más mexicana" llegará a la capital dominicana con su concierto “La Jiménez Tour 2025”, bajo la producción local de César Suárez Jr.

Jiménez, quien ha expresado su amor por la música regional mexicana, aseguró que el concierto será una experiencia para sus seguidores.

El show incluirá un tributo a grandes figuras con canciones como "El triste" (José José), "Si no te hubieras ido" (Marco Antonio Solís) y "Si quieres" (Juan Gabriel).

El público dominicano la conoce por sus canciones más populares, que incluyen temas de su carrera en solitario como "Creo en mí", "Quédate con ella" y "Perdición", además de los éxitos de La Quinta Estación como "Algo más", "Recuérdame", "Me muero", "La frase tonta de la semana" y "El sol no regresa".

El concierto es una demostración de la versatilidad de la artista, abarcando géneros como el pop, la música ranchera y el mariachi.

Con su potente voz y carisma, la cantautora española, ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, creará momentos especiales.