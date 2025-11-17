Mega Parranda Navideña celebra su 40 aniversario y da inicio oficial a la temporada festiva

La edición número 40 de la "Mega parranda navideña" está lista para iniciar este martes 18 de noviembre su recorrido por pueblos del país con populares agrupaciones musicales.

Los conciertos del evento, considerado uno de los más antiguos de la temporada navideña dominicana, congregan cada año a más de 400,000 personas, indicó el productor de la plataforma, el empresario artístico Luis Medrano.

La plataforma comenzará a animar la temporada con una programación musical que incluye merengue, bachata, salsa, sones típicos y fusiones tropicales interpretadas por artistas de amplia trayectoria y presencia en la escena nacional.

Entre los artistas confirmados para los primeros conciertos figuran Fernando Villalona, Luis Miguel del Amargue, Chimbala, Wason Brazoban, Omega, Jandy Ventura, Steffany Constanza y Sergio Vargas.

Por igual, El Rubio del Acordeón, Teodoro Reyes.

Además, El Chaval, Silvio Mora, Bulin 47, El Blachy, Eddy Herrera, Aníbal Bravo, Aramis Camilo, Toño Rosario, Fefita La Grande, Conjunto Quisqueya, Krisspy, Los Hermanos Rosario, Mozart La Para, Kinito Méndez y Allendy.

El proyecto, que se ha convertido en una tradición anual, marca nuevamente el comienzo del llamado “tren de la alegría”, con actividades que buscan integrar a comunidades de todo el país.

Durante cuatro décadas, la Mega Parranda Navideña ha reunido a miles de personas en diferentes municipios, generando empleos directos e indirectos, apoyando a sectores formales e informales y facilitando espacios de encuentro para comunitarios y dominicanos residentes en el exterior que visitan el país en diciembre.

Alcaldías de múltiples municipios integran estas actividades como parte de sus celebraciones locales.

Con el respaldo del presidente Luis Abinader, así como de empresas privadas y marcas de consumo masivo, la iniciativa moviliza a artistas, músicos, bailarines, técnicos, productores, personal de montaje, maquillistas, estilistas, comercios, transportistas y trabajadores de servicios que participan en las producciones y actividades paralelas. La plataforma también involucra estaciones de radio, redes sociales y equipos de difusión.

Calendario de las primeras presentaciones del 40 aniversario de la Mega Parranda Navideña:

Baní: martes 18 de noviembre, Parque Central.

Santo Domingo Este: domingo 23 de noviembre, Faro a Colón.

Mao (Valverde): martes 25 de noviembre, Parque Amado Franco Bidó, en celebración del 143 aniversario del municipio.

Villa Sombrero (Baní): viernes 28 de noviembre, Parque Central.

Distrito Nacional (Santo Domingo): sábado 29 de noviembre, Parque Eugenio María de Hostos.

Cotuí: martes 2 de diciembre, Avenida del Parquecito.

Santa Bárbara de Samaná: miércoles 3 de diciembre, Malecón.

Nagua: jueves 4 de diciembre, Parque Central.

San Francisco de Macorís: viernes 5 de diciembre, Parque Central.

Salcedo: sábado 6 de diciembre, Parque Central.

Moca: domingo 7 de diciembre, Parque Cáceres.

Las Matas de Farfán: miércoles 10 de diciembre, Parque Central.

San Juan de la Maguana: jueves 11 de diciembre, Anfiteatro Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Neyba: viernes 12 de diciembre, Parque Central.