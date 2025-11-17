La agrupación dominicana de rock MarteOvenuS prepara su concierto “Colección de amor en vivo”, para el jueves 4 de diciembre en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8:30 de la noche.

La velada estará sustentada por las 12 canciones extraídas del disco del mismo nombre publicado el año pasado, donde la banda liderada por la cantante Ana Fe y el guitarrista Luis Payán, estará acompañada de excelentes músicos e invitados de la talla de Pavel Núñez y Laura Rivera, entre otros.

Este concierto de MarteOvenuS llega por primera vez a Santo Domingo, luego del éxito hace unos meses en Santiago. El público podrá disfrutar de su repertorio y canciones como “Que será de ti”, “Nosotros”, “Bésame mucho”, “Tú me acostumbraste”, “Noche de ronda” y “Ando buscando un amor” y otras que completan la docena de boleros del cancionero latinoamericano.

El grupo ha logrado varios éxitos musicales que se distingue por su fusión de rock, con ritmos afro-caribeños e indie-folk, invita a sus seguidores a vivir este homenaje al amor en su forma más pura.

Aunque su base es el pop rock, se caracteriza por experimentar con diversos sonidos, incluyendo elementos folclóricos dominicanos y boleros clásicos en producciones recientes. Las boletas para el concierto “Colección de Amor en Vivo” están a la venta en www.tix.do.