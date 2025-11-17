MarteOvenuS prepara su concierto “Colección de amor en vivo”
La velada estará sustentada por las 12 canciones extraídas del disco del mismo nombre publicado el año pasado, donde la banda liderada por la cantante Ana Fe y el guitarrista Luis Payán, estará acompañada de de invitados de la talla de Pavel Núñez y Laura Rivera, entre otros
La agrupación dominicana de rock MarteOvenuS prepara su concierto “Colección de amor en vivo”, para el jueves 4 de diciembre en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8:30 de la noche.
La velada estará sustentada por las 12 canciones extraídas del disco del mismo nombre publicado el año pasado, donde la banda liderada por la cantante Ana Fe y el guitarrista Luis Payán, estará acompañada de excelentes músicos e invitados de la talla de Pavel Núñez y Laura Rivera, entre otros.
Este concierto de MarteOvenuS llega por primera vez a Santo Domingo, luego del éxito hace unos meses en Santiago. El público podrá disfrutar de su repertorio y canciones como “Que será de ti”, “Nosotros”, “Bésame mucho”, “Tú me acostumbraste”, “Noche de ronda” y “Ando buscando un amor” y otras que completan la docena de boleros del cancionero latinoamericano.
El grupo ha logrado varios éxitos musicales que se distingue por su fusión de rock, con ritmos afro-caribeños e indie-folk, invita a sus seguidores a vivir este homenaje al amor en su forma más pura.
Aunque su base es el pop rock, se caracteriza por experimentar con diversos sonidos, incluyendo elementos folclóricos dominicanos y boleros clásicos en producciones recientes. Las boletas para el concierto “Colección de Amor en Vivo” están a la venta en www.tix.do.