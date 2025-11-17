Manerra convierte Escenario 360 en su confesionario de su historia de vida y sus canciones

Manerra subió a Escenario 360 con algo más que sus maracas, llevaba sus sueños, su pasado y su fe en Dios. A las 9:51 de la noche del sábado, las luces se apagaron y una melodía suave empezó a sonar, era la señal de que algo especial iniciaba.

“Esta noche es para que ustedes la disfruten”, dijo el artista con voz cálida, como si estuviera entrando en el salón de la casa de cada asistente. Y así fue, desde la primera canción, el público se sintió invitado a un viaje muy personal.

Cuando interpretó “Bendito tu amor”, el ambiente se cargó de emoción, no era solo una canción, sino una confesión. Poco después, confesó que en su hogar siempre hubo “ritmos y gustos muy distintos”, y sorprendió al público al introducir “De repente”, un tema de Antonio Muñiz, como un puente entre su historia personal y la musicalidad que lo formó.

Luego llegó “Respiro”, y la sala quedó en silencio hasta que el coro del público reventó en aplausos. Más adelante, subió al escenario Nathalie Hazim para cantar con él “Mantequilla y café”, en una escena íntima y familiar.

En un momento de sinceridad profunda, Manerra recordó que estaba celebrando seis años creando música, un logro que atribuye al “amor y la misericordia de Dios”.

Habló de la pandemia, de sus momentos más difíciles, y especialmente de “Curita”, una canción que describió como “un regalo de Dios”, en momentos difíciles. La voz se le quebró cuando confesó “Jamás imaginé estar aquí haciendo música”, recordando cómo llegó a estar en quiebra, sin saber qué venía para su vida.

El público, ya completamente rendido, lo acompañó en cada tema. “Perla del sur”, “Bachata Colonial” y otros fueron recibidos con sonrisas y ovaciones. El espectáculo creció con el paso de la noche, hubo piano, confeti y momentos mágicos que quedarán guardados en la mente de cada persona que asistió al concierto.

Uno de los instantes más memorables fue cuando el cantautor Gabriel Pagán apareció como invitado sorpresa, cantaron juntos y el escenario se convirtió en un lazo de voces que traspasó lo musical para convertirse en emocional.

Con “Dime corazón”, todo el público cantó como si la canción les perteneciera desde siempre. Y en un gesto lleno de gratitud, Manerra dedicó parte del concierto a Doña Ángela, la primera señora que asistió a su concierto en Casa de Teatro, celebrando sus 75 años con un pastel y un aplauso colectivo, donde todos le cantaron “Cumpleaños Feliz”.

Aunque parecía que la noche cerraba con “Merengue a tu boca”, los fanáticos pidieron “otra, otra” y él no se negó: regaló un último tema, comprometiéndose una vez más con su público hasta el final.

Fue un recital donde la música no solo se escuchó, se vivió. Manerra no solo actuó, sino que se abrió por completo, compartiendo su testimonio con un público que lo acompañó en un abrazo silencioso. Esa noche, su historia se convirtió en canción y el Escenario 360 en su confesionario.