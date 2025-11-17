"La Casita" de Bad Bunny: Lo que deberías conocer sobre la icónica estructura

"La Casita" que se volvió una de las atracciones principales de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot será parte de las funciones del multipremiado artista en Santo Domingo.

Originalmente, la estructura representa una réplica inspirada en una casa típica puertorriqueña y fue diseñada por Mayna Magruder, egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, en La Romana, y contruida de materiales como espuma, metal y madera por José Pérez Rodríguez.

El escenario para las presentaciones del cantante los días 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez incluirán la icónica “Casita”, según las imágenes que circulan en redes sociales que muestran el panorama en el recinto durante el inicio del montaje para el espectáculo.

Otros detalles sobre "la casita":