Manerra: el viaje desde el “pianito de juguete” a Escenario 360

Con su característico estilo que combina lo caribeño, lo romántico y lo espiritual, Manerra se prepara para subir al escenario la noche de este viernes 14 de noviembre en Escenario 360, en un concierto que promete celebrar la música, la cultura y la diversidad dominicana .

Él lo describe como una cita especial que, más allá del espectáculo representa un viaje por la historia personal y musical. Manerra recordó con emoción cómo comenzó su amor por la música desde la infancia.

“Yo vengo de una familia muy musical, donde había mucha música diariamente”, contó, evocando las tardes familiares entre boleros, salsa y bossa nova.

Su primer instrumento, relató con ternura, fue un pequeño pianito de juguete: “Ese pianito se convirtió en mi compañero de todo el día. Cualquier canción que sonara, ahí estaba yo tratando de encontrar la melodía”.

Su entorno familiar fue clave: “Todos coincidieron en decirle a mi mamá: ‘Rosanna, pon a ese niño en clase de música’. Así comenzó todo”, explicó en su visita a Listín Diario.

Hace seis años lanzó ‘Bachata Colonial’, que marcó su debut y desde entonces su carrera no ha parado. Al hablar de su repertorio, confesó que ese tema marcó un punto de inflexión en su vida artística, aunque inicialmente no pensaba lanzarla. “Yo sentía que era una canción exageradamente romántica… rayaba en lo cursi”, expresó.

Sin embargo, el público la abrazó de inmediato: “La lanzamos al mediodía y a las tres horas ya estaba recibiendo mensajes de amigos y familiares que la habían escuchado”.

Con ‘Bachata Colonial’ y todo su renovado repertorio, este viernes vuelve a reencontrarse con su público en un espectáculo que para él simboliza el cierre de una etapa importante en su carrera.

“Este concierto viene como a abrazar toda esa primera etapa… desde la primera canción que lanzamos, ‘Como la Luna’, hasta la más reciente, ‘La Canción de la Hora’”.

El cantautor dominicano Manerra durante su visita a Listín Diario. “Quiero que mis canciones lleven a la gente a un lugar bonito, de paz y esperanza”, afirma.

DE SU RECORRIDO MUSICAL

Destacó que será un recorrido rítmico y melódico por distintos géneros, desde el merengue, la salsa, hasta la bossa nova, resaltando la diversidad musical que caracteriza su estilo.

Sobre los retos de producir este tipo de música, Manerra fue claro: “Desde hacer la música que nosotros hacemos en estos tiempos, publicarla, promoverla, defenderla, ya es desafiante”.

El artista agregó que este concierto representa también un homenaje a los grandes que abrieron camino en la música dominicana: “Lo estamos haciendo por los que nos abrieron este camino hace años: Don Rafael Solano, Don Manuel Troncoso, Don Víctor Víctor y Don Juan Luis Guerra”.

EL VALOR DE LA GRATITUD

Durante la conversación, aprovechó para agradecer a quienes han creído en su talento. Su deseo es replicar ese gesto con las nuevas generaciones: “Yo soy un testimonio de eso… alguien me miró, me tendió la mano y me encaminó”.

Esa canción lo llevó por primera vez a televisión, en el programa Chévere Nights con Milagros Germán. “Yo estaba tan nervioso que me puse unas gafas de sol… y canté como una momia”.

NUEVOS PROYECTOS Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA

El intérprete adelantó que trabaja en un nuevo álbum previsto para 2026, con el sencillo “La Canción de la Hora” ya disponible.

Explicó que seguirá explorando sonidos modernos sin perder sus raíces: “Creo mucho en las raíces, pero también en la evolución y la modernidad. Mi música siempre apuesta al amor, a la ilusión, a la esperanza.”

La nueva propuesta promete ser “una carga lírica y rítmica llena de exploración”, según adelantó.

un mensaje de fe y propósito

Al cerrar la entrevista, Manerra reflexionó sobre el impacto que desea dejar con su arte: “Yo quisiera que todo el que se encontrara con mi música encuentre un camino, un camino a Dios, al amor, al amor propio.”

Añadió que su propósito no es buscar solo el éxito comercial: “No quiero que mis canciones lleven a nadie a la tristeza o la confusión. Quiero que lleven a un lugar bonito, de paz, de entendimiento y de amor.”

Manerra concluyó con una frase que resume su esencia artística: "Todo lo que hago viene de Dios y regresa a Dios.