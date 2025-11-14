El Conjunto Quisqueya protagonizará este viernes el primer aguinaldo navideño en Lungomare

El espíritu festivo de la Navidad tomará las riendas este viernes 14 de noviembre en Lungomare Bar & Lounge. La emblemática agrupación dominicana Conjunto Quisqueya, ícono del merengue navideño, será la encargada de dar inicio a la temporada con el primer "Aguinaldo Navideño", prometiendo una noche de ritmo, alegría y tradición frente al mar Caribe.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el Conjunto Quisqueya se mantiene como una de las agrupaciones más queridas y emblemáticas de la música tropical.

Fundado en los años 70 por estudiantes dominicanos en Puerto Rico, el grupo ha popularizado temas que se han convertido en himnos obligatorios de la época decembrina, como "La juma", "Trulla navideña", "Bebo hoy, bebo mañana" y "A beber ron".

El evento, que forma parte de la agenda de noviembre del Lungomare Bar & Lounge, busca consolidar este espacio como un punto de encuentro de la gastronomía, la música y la cultura en la capital.

"Buscamos ofrecer experiencias memorables con artistas de gran nivel. Este noviembre es un homenaje a la música que une generaciones y celebra nuestras raíces", expresaron los organizadores.

La noche comenzará a las 10:00 de la noche de este viernes con la presentación de Johanna Almánzar y Los Rumberos La Banda, quienes prepararán el ambiente con su repertorio bailable, antes de que el Conjunto Quisqueya tome el escenario principal para deleitar al público con sus merengues.