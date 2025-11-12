Cancelan concierto de Diego Torres en Santo Domingo por "causas desconocidas"

La empresa BigStarSD informó la cancelación del concierto de Diego Torres , de su gira “Mejor que ayer tour” , que estaba programado para este 16 de noviembre en la Sala Principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

De acuerdo con el comunicado, la decisión se tomó debido a “causas desconocidas que afectaron de forma adversa la venta de boletos”, situación que llevó a la empresa a suspender el evento.

El proceso de reembolso se realizará de manera automática durante las próximas dos semanas, utilizando el mismo medio de compra empleado por cada cliente, según indicó la productora.

BigStarSD explicó que la cancelación responde al deseo de actuar con transparencia y respeto hacia los fanáticos, artistas y colaboradores.

Asimismo, la compañía adelantó que el proyecto podría retomarse en el futuro, cuando existan las condiciones adecuadas para su realización.

El cantautor argentino lleva 15 años que no se presenta en los escenarios dominicanos.