"El Super ultra mega merengazo": explosivo festival de identidad dominicana en Jarabacoa, iniciando la Navidad

La cuarta edición del "Super Ultra Mega Merengazo" en Jarabacoa convocó el domingo miles de personas en un evento que combinó la propuesta merenguera de 21 agrupaciones y que incluyó reconocimientos al merenguero Héctor Acosta y al empresario artístico Luis Medrano.

La iniciativa se consolidó como una plataforma para el merengue y un motor de crecimiento económico local. Sin duda, lo que ocurrió allí fue una reafirmación del merengue como fuerza cultural y símbolo de pertenencia.

La Confluencia, donde unen sus cauces los ríos Yaque del Norte y Jimenoa, fue el escenario natural para acoger al público y a la veintena de protagonistas del ritmo dominicano.

La producción del evento destacó por un escenario de alta tecnología, con recursos hidráulicos y pirotecnia que crearon un espectáculo visual atractivo para los asistentes.

Wilfrido Vargas formó parte de la cartelera musical del "Super ultra mega merengazo 2025".

Reconocimientos emotivos

La noche estuvo marcada por dos momentos cumbres. El primero, el reconocimiento a Héctor Acosta "El Torito", quien expresó su gratitud ante la multitud.

“Darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí y por las cosas maravillosas que Él hace”, dijo, con la voz entrecortada.

Posteriormente, el productor general del concierto, Luis Medrano, también fue reconocido por parte de los senadores de la República, y en especial del senador Ramón Rogelio Genao.

“Recibo este reconocimiento porque sé que viene con sinceridad, aprecio y respeto de los senadores de la República, y en especial del amigo entusiasta, el senador Ramón Rogelio Genao”, expresó.

Con una mezcla de orgullo y humor, añadió: “Me disculpan la molestia, pero yo soy como la República Dominicana, que lo tiene todo, y en mi trabajo lo he hecho todo”.

Parte del público que disfrutó más de diez horas de merengue sin parar en Jarabacoa.

Fefita la Grande, entre las estrellas de la música típica que fueron parte de la fiesta masiva en Jarabacoa, el 9 de noviembre de 2025.

Un desfile de estrellas del merengue

El festival fue un "exitazo" que reunió a las estrellas más brillantes del género, poniendo a todos los asistentes a bailar.

El cartel incluyó a: Osvaldo y Sus Clásicos, Raquel Arias, Krisspy, Rubio Acordeón, Yovanny Polanco, Victor Roque y La Gran Manzana, Omega y Peña Suazo.

Por igual, Pochy Familia, Kinito Méndez, Steffany Constanza, Manny Cruz, Fefita La Grande, Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Aramis Camilo, El Jeffrey, y Conjunto Quisqueya.

El evento contó con el respaldo del presidente Luis Abinader y de instituciones como Banreservas y el Ministerio de Turismo.