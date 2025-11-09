Bizarrap y Daddy Yankee encabezarán el espectáculo del descanso en el primer partido de la NFL en España

El primer partido de la NFL en España contará con un espectáculo de música latina en el que el productor argentino Bizarrap y la superestrella puertorriqueña Daddy Yankee actuarán durante el espectáculo del medio tiempo.

Los dos creadores de éxitos compartirán escenario el 16 de noviembre, cuando los Washington Commanders se enfrenten a los Miami Dolphins en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, según anunció la liga el jueves. Esto supone el regreso de Daddy Yankee a los escenarios tras su retiro , y su primera actuación en directo con Bizarrap, uno de los productores más escuchados del mundo.

“Tener la oportunidad de encabezar el espectáculo del medio tiempo del primer partido de la NFL en España es un gran honor”, dijo Bizarrap en un comunicado. “Especialmente junto a Daddy Yankee, toda una leyenda… ¡Estoy deseando que llegue!”.

Bizarrap, cuatro veces ganador del Grammy Latino conocido por sus virales “BZRP Music Sessions”, estrenará una nueva colaboración con Daddy Yankee titulada “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66” durante el programa.

Daddy Yankee, apodado desde hace mucho tiempo el “Rey del Reggaetón”, dijo que está ansioso por volver a actuar.

“Me siento muy feliz con la música y con el increíble tema que hemos creado juntos”, dijo.

El evento continúa el esfuerzo de la liga por destacar a los artistas latinos en sus partidos internacionales, como parte de una estrategia más amplia para expandir la presencia cultural y global de la NFL.

Las actuaciones previas al partido incluirán a la Banda de Infantería de Marina de Madrid interpretando el himno nacional de España y a la vocalista Karina Pasian interpretando el himno nacional de Estados Unidos.

“En nuestras presentaciones en partidos internacionales, hemos impulsado a artistas latinos de todo el mundo”, declaró Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento global de la NFL. “Nos entusiasma dar la bienvenida a Bizarrap y Daddy Yankee a nuestro primer partido en Madrid. Será una celebración de música y cultura imperdible”.