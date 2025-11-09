Alleh y Yorghaki traen el "Merenguetón" viral a Santo Domingo

Los artistas de origen venezolano, Alleh y Yorghaki, se presentarán el sábado 6 de diciembre de 2025 en el Óvalo de la Feria Ganadera, llevando su combinación de merengue y reguetón, conocida popularmente como "merenguetón", presentando a su público dominicano.

Estos artistas emergentes iniciaron con carreras separadas, pero su amor por el panorama musical urbano latino los unió. Este proyecto colaborativo se gestó tras un encuentro casual en Valencia, Venezuela.

Alleh, cuya carrera profesional como cantante inició en agosto de 2022 con el sencillo "Baby Guaya", se asoció con Yorghaki, quien es cantante y productor con una trayectoria previa que comenzó en septiembre de 2017.

Su primera colaboración, "Deja vu", fue lanzada en febrero de 2024. Los artistas enfatizan que su relación es la de dos talentos independientes unidos para un proyecto específico. El éxito de su alianza se consolidó con el tema viral "Capaz (merenguetón)", el cual ha alcanzado más de 253,548,237 vistas en el canal de YouTube de Alleh; este se ha posicionado en las listas de éxitos de varios países.

El trabajo discográfico conjunto principal de Alleh y Yorghaki es el álbum "La Ciudad", lanzado en diciembre de 2024.

Este álbum debut consta de 12 canciones como Ultravioleta, Me late, Capaz (merengueton), La ciudad, El ingeniero, Una noche, Tranqui, te puedes enamorar, La radio, Eros, Suéltate, Deja vu y La culpa. Estos sencillos consolidan su sonido distintivo que resuena fuertemente en plataformas de streaming y redes sociales.

Presentación en RD

Respecto a su agenda de presentaciones en la República Dominicana, está programado un concierto como parte de su "La Ciudad World Tour 2025" en Santo Domingo.

El evento se anunció para el sábado 6 de diciembre de 2025, a las 8:00 de la noche, a realizarse en el Óvalo de la Feria Ganadera.