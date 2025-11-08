Dua Lipa homenajea a Soda Stereo interpretando una de sus canciones

Dua Lipa inició su gira “Radical Optimism Tour” con un concierto en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, Argentina, ante miles de personas.

Uno de los momentos más destacados fue cuando cantó “De música ligera”, de Soda Stereo.

La cantante, quien recientemente terminó un curso de español, interpretó la canción en ese idioma y fue ovacionada por el público.

El gesto se viralizó en redes sociales, donde los usuarios destacaron su pronunciación y el homenaje a la banda argentina.

Durante el espectáculo, la artista interpretó sus principales canciones y presentó la puesta en escena con la que recorrerá distintas ciudades del mundo.