12 de las 15 canciones del reciente álbum de Rosalía entran en el Top50 Global de Spotify

Un día después de su publicación, doce de las quince canciones que componen la versión digital de 'Lux', el nuevo y esperado disco de Rosalía, se han posicionado en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify, que también ha colocado a la catalana en el número 3 de artistas.

'La Perla', donde la artista catalana se desquita de un antiguo amor, es la canción más escuchada del disco y la entrada más fue, con casi 4,5 millones de reproducciones y figura en el puesto 5 del 'Top 50: Global', que lidera el 'The Fate of Ophelia' de Taylor Swift.

Además, otras dos canciones han conseguido hacerse en el codiciado top10, ya que el anticipo del disco, 'Berghain', con algo más de cuatro millones de reproducciones, figura en el puesto 7 (estaba en el 28 tras su lanzamiento el 27 de octubre) y 'Reliquia', en el 10 con casi 3,7 millones de reproducciones.

Inmediatamente después, en el número 11 aparece la apertura del disco, 'Sexo, Violencia y Llantas' (3,6 millones de reproducciones) y a partir de ahí la lista sigue en riguroso orden, haciendo gala de la escucha seguida del disco que parece que han hecho sus fans, 'Divinize', en el puesto 14 (3,1 millones de reproducciones); 'Porcelana' en el 20 (casi 3 millones), y 'Mio Cristo Piange Diaminti' (2,7 millones) en el 23.

Un salto se produce a 'Dios Es un Stalker' (2,5 millones), que está en el 26, seguido de 'De Madrugá' (2,4 millones), para luego volver a la canción 'Mundo Nuevo', que se posiciona ya por debajo de la mitad de la tabla, en el 31 con 2,3 millones de reproducciones.

'La Yugular' (puesto 36, 2,3 millones de reproducciones) y 'La Rumba Del Perdón' (42, casi 2,2 millones) son las últimas dos canciones de la lista, que ha dejado fuera 'Sauvignon Blanc', 'Memória' y 'Magnolias', las tres con más de 1,8 millones de escuchas, no obstante.

Por otro lado, Rosalía ha subido 88 puestos de golpe para colocarse en el número 3 de artistas globales, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.

En el 'Top50: España' Rosalía ha copado los 16 primeros espacios de la tabla, con la única interrupción de la 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', que está en el puesto 7.

Rosalía lanzó el viernes 'Lux', que en digital está compuesto por 15 canciones y 18 en su formato físico, trabajo ante el que se han rendido medios como la revista Rolling Stone, la BBC, The Guardian o Variety.