Manerra presentará concierto el 14 de noviembre en Escenario 360

El próximo viernes 14 de noviembre el cantautor Manerra subirá al escenario de 360 para presentar su concierto, que será un recorrido por diversas provincias del país, las cuales han sido inspiración por su belleza y encanto en cada una de sus canciones.

“Será una gran producción que abrazará nuestra música, folklor cultura, sabores y colores, que contagiará a los presentes invitándolos a bailar y abrazar lo mejor de la República Dominicana”, expresó emocionado Manerra durante un encuentro de prensa.

Manifestó que esta presentación, que tendrá una espectacular producción a cargo de Billy Hasbún, de VP Entertainment, tendrá grandes sorpresas e invitados especiales que compartirán la tarima, entre ellos Nathalie Hazim y Gabriel Pagán.

“Dios creó este camino y llegamos hasta aquí, nos ha regalado canciones que ustedes han abrazado con tanto amor y que nos han permitido recorrer con nuestros conciertos gran parte de mi amado país y hoy estamos celebrando llegar a un escenario tan especial como el de 360”, destacó.

En su intervención, recordó las cuatro nominaciones de Premios Soberano, logrando en una ocasión obtener tan deseada estatuilla. “Entregarle en vida ese gran reconocimiento a mis padres fue una bendición y, eso me emociona al día de hoy con una carrera tan corta vivir ese momento tan especial y devolver un poco de lo que mis padres me dieron fue un gran privilegio”.

Como mensaje a la nueva generación, Manerra señaló que le tocó creerle a Dios y seguir eso que él puso en su corazón, además de mantener el trabajo, la persistencia, el enfoque, la visión y no rendirse.

El cantautor afirmó que luego de su presentación en Escenario 360 continuará su gira por todo el país al tiempo que terminará su nuevo álbum que saldrá el próximo año.

De su lado, el empresario artístico Billy Hasbún reiteró que será un concierto para disfrutar en familia, en pareja o entre amigos que quieran pasar un momento divertido entre baile, risas y canciones que evocan el amor en su máximo esplendor.

Manerra es conocido por sus éxitos “Mantequilla y café”, “Como la Luna” y “Bachata Colonial”, “Vestida de Flores”, “Todo es Bonito Otra Vez”, “Azul”, “Son a Cuba” y “Santiaguera Bonita”, entre otros temas.