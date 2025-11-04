Morrissey se presentará por primera vez en RD

El legendario cantante británico Morrissey se presentará por primera vez en un escenario dominicano, el 25 de enero de 2026 en el Anfiteatro Altos de Chavón, en la ciudad de La Romana.

La productora local Edlive informó que el concierto formará parte de su gira mundial 2025-2026 de grandes éxitos.

Reconocido por su estilo único y letras que marcaron a generaciones, Morrissey tiene su puesto asegurado como una de las voces más influyentes del pop británico.

Tras su paso por The Smiths, grupo que redefinió el sonido de los años 80, el artista emprendió una carrera en solitario con temas que hoy son clásicos del rock, como “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday” y “Irish Blood, English Heart”.

Con 13 álbumes de estudio que han alcanzado el Top 10 en Reino Unido, Morrissey mantiene un vínculo especial con su público en América Latina, donde sus presentaciones suelen agotar entradas.

En 2024 fue reconocido con el Premio Social Vanguard por su compromiso con la defensa de los derechos de los animales, una causa que ha impulsado a lo largo de su trayectoria.

El cantante británico, con cuatro décadas de carrera musical a sus espaldas y figura icónica del grupo de culto de los 80 The Smiths, cumplió 66 años el pasado mes de mayo.