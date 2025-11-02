Pedro Capó conquista los corazones de fanaticada dominicana con gira “La Carretera”

El multipremiado cantante y compositor puertorriqueño Pedro Capó conquistó el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua con su gira “La Carretera”, donde se dieron cita sus seguidores en suelo dominicano para juntos celebrar las canciones que han hecho suyas del repertorio de Capó.

Eufóricos y con mucha algarabía recibieron al artista que llegó a ritmo de “Hoy me siento cabr*n” de su disco “La Neta” (2022), tras la pauta de sus tres músicos y su corista. De inmediato, paseándose de extremo a extremo del escenario, mientras se acercaba, saludaba y extendía la mano a sus fans, agregó “Esto se jodió” del álbum “La Carretera”, “La sábana y los pies” y “Buena suerte” de la producción “Munay” (2020), y “Tutu”, su colaboración con Camilo.

“Muy buenas noches República Dominicana, un inmenso placer de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por su energía, por el esfuerzo de estar conmigo, por apoyar mi expresión, por lo que traigo a la mesa. Esta es una noche nuestra, porque creamos una burbuja a toda la locura que está pasando en el planeta. Estamos aquí, presentes, en conexión”, manifestó el artista en su primera interacción durante el concierto producido por We Entertainment.

La conexión y complicidad entre Pedro Capó y su público se dio desde el primer instante. Se convirtió en una velada casi íntima en la que el cantautor compartió anécdotas, dedicó canciones, bailó, saludó, respondió a los “te amo” que le vociferaban con otros “te amo”, e interpretó, cada una de las 23 canciones que seleccionó, con una autenticidad única e incomparable, paseándose con comodidad de un ritmo a otro, y navegando entre sonidos orgánicos, guitarras acústicas, folk, rock y su característico sonido latino que se ha convertido en su sello.

Otras canciones que presentó fueron “Existo”, “Ojos claro”, “Estoy enamorado”, “Ni tan novios ni tan amigos”, “Divina”, “Una vez más”, “Amores como el nuestro”, “Adiós”, “Aquí estaré”, “Aprende a vivir”, “La carretera”, “Tu fanático”, “En Vivo” y “Sabe bien”.

Tras aproximadamente dos horas de concierto e historias, Pedro Capó presentó los últimos cuatro sencillos de la noche, lo que agrupó a sus fans más cerca del escenario para interpretarlos juntos. “La neta”, “La fiesta”, “Calma” y “Gracias” sellaron la noche con broche de oro, entristeciendo a muchos fans que, tras el cierre, pedían más.

La gira de Pedro Capó ha recorrido recientemente países de Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, España y Florida, entre otros. Tras su paso por Santo Domingo, continúa en Tampa, Estados Unidos.