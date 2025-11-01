Mora conquista al público dominicano con su concierto en la Feria Ganadera

El Óvalo de la Feria Ganadera fue el escenario de una noche inolvidable para los fanáticos del cantante puertorriqueño Mora, quien con su gira “Lo mismo de la otra vez” llegó al país para brindar dos espectáculos consecutivos, con una presentación que reafirma su consolidación como uno de los artistas más destacados de la nueva generación urbana.

El inicio de la función tuvo lugar a las 10:40 de la noche con la canción “Lo mismo de siempre”, que causó alboroto y expectación dentro del público, quienes se unieron en voces para acompañar al artista.

A pesar de que el espacio del óvalo es reducido en comparación con otros recintos, la puesta en escena superó expectativas con un sistema de sonido sólido.

Las pantallas de alta resolución dieron una cobertura de todo el escenario y del público. Además, se acompañó de un diseño de luces que le dieron soporte a un concepto visual minimalista, electrónico y futurista, fiel a la propuesta estética del artista.

El concepto para este concierto fue claro: Mora ofreció un recorrido musical por todas las etapas de su carrera, estructurando el concierto como un viaje progresivo por sus diferentes eras musicales.

La primera parte del repertorio estuvo centrada en los temas más recientes de su nuevo álbum. Las interpretaciones de “Aurora”, “Droga”, “Más que algo”, entre otras, marcaron el tono inicial de la noche, que desde ese momento estuvo marcada por la euforia del público.

El álbum Paraíso tomó el protagonismo en el segundo acto del artista y con él llegó un giro en la energía del evento. Canciones como “Modelito”, “Domingo de Bote”, “APA” y “Qué Habilidad” desataron la energía del público.

Estrella es el nombre del álbum que dio entrada a esta tercera fase del concierto. Tuvo una puesta en escena diferente de lo que se había visto hasta el momento y un juego de luces que marcó el concepto visual en honor al nombre del disco: un escenario lleno de estrellas. Canciones como “¿Dónde se aprende a querer?”, “Reina” y “Pasajero” protagonizaron esta cuarta etapa.

La nostalgia no se hizo esperar cuando el intro de una de las canciones más icónicas de su discografía, “Bad Trip”, dio entrada al álbum que lo catapultó internacionalmente y que lo llevó a ser reconocido como una promesa mundial del reggaetón puertorriqueño. Microdosis, catalogado por muchos como uno de los mejores proyectos musicales del artista, fue el álbum que continuó elevando la energía de la noche.

“Memorias” fue la interpretación que unió las voces de todo el público en unísono y que abrió paso a la fase final del evento.

El calor y euforia de la multitud lo hizo varias veces agradecerles por estar disfrutando del concierto, soltando frases como “me siento como en casa” para referirse a su natal Puerto Rico.

En varias ocasiones complació las solicitudes de los fans, como con la canción “Tuyo”, que fue bastante aclamada, y “Detrás de tu alma”, que tomo fama en las redes sociales, para cerrar la noche.

En un inicio, la función estaba pautada para los días 24 y 25 de octubre, pero el paso del huracán Melissa por el país pospuso el show para reincorporarlo los días 31 de octubre y 1 de noviembre.