Mickey Taveras celebrará sus 35 años en la música con un concierto en Hard Rock Café SD

El cantante y compositor dominicano Mickey Taveras celebrará sus 35 años de carrera artística con un concierto el viernes 14 de noviembre, en el escenario de Hard Rock Café Santo Domingo.

El recital estará bajo la dirección musical del maestro Elías Alexander Hidalgo y la producción artística de Marlene de los Santos, a través de SYS Producciones.

En el marco de esta celebración, el intérprete de la salsa romántica conmemora más de tres décadas de éxitos, llevando su música a más de 20 países y 200 ciudades alrededor del mundo, donde ha cosechado el aplauso de un público fiel a su estilo y a sus letras cargadas de sentimiento.

Durante la presentación, Mickey Taveras ofrecerá una noche llena de emociones, con un recorrido por los temas que marcaron su trayectoria y definieron su sello romántico, entre ellos: “Y Qué Me Pasa”, “A Pesar del Tiempo”, “Corazón Partido”, “Mi Historia Entre Tus Dedos” y “Cuando el Amor se Acaba”.

El artista también incluirá en su repertorio los éxitos que interpretó junto a la orquesta de Wilfrido Vargas, como “Trece Años”, “Atrevida” y “Bacharengue”, así como composiciones de su autoría que se convirtieron en grandes éxitos en las voces de otros artistas, entre ellas “La Ventanita” (Sergio Vargas), “Tú Te Vas” y “Me Sabe a Poco” (Eddy Herrera), temas que consolidaron su faceta como autor dentro del merengue.