Desde RD$2,436 hasta RD$13,535: Precios de las boletas para el concierto de Ed Sheeran en RD

SD Concerts anunció la preventa del concierto que ofrecerá la estrella del pop Ed Sheeran el sábado 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya, en Santo Domingo, República Dominicana, como parte de su gira "Loop Tour".

Las boletas para este histórico concierto estarán disponibles desde este jueves 30 de octubre en www.tuboleta.com.do, en preventa exclusiva para las tarjetas Visa Infinite de todos los bancos desde RD$2,436 (Palco Central) hasta 13,535 pesos (Cancha Frontal).

En la sección General Standing, las boletas tienen un costo de 6,226 pesos, mientras que en Palcos Laterales cuestan 3,789 pesos.

“LOOP Tour” comenzará oficialmente en Nueva Zelanda y Australia a comienzos de 2026. Luego de concluir recientemente su gira mundial “Mathematics Tour”, la cual rompió récords de asistencia durante tres años.

Iniciando una nueva etapa en 2025, Ed Sheeran lanzó su nuevo álbum “Play” el mes pasado. "Play" muestra a Sheeran explorando nuevos terrenos musicales mediante colaboraciones con productores y músicos de todo el mundo.