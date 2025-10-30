Pedro Capó vuelve a RD: "Es un público que conoce de música, que conecta y que siempre lo da todo"

Dos días antes de cantar por segunda vez en Santo Domingo, Pedro Capó expresó su emoción de reencontrarse con su fanaticada dominicana tras haberse presentado en el país en septiembre de 2024.

El cantante puertorriqueño afirmó en entrevista con LISTÍN DIARIO que, como ocurrió en esa última ocasión, espera contar con "un público que conecta y que siempre lo da todo" para su concierto del próximo sábado 1 de noviembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, bajo la producción de WE Entertainment.

Además de volverse a encontrar con gente que sigue su carrera y se deleita con su música, el artista está listo para disfrutar de la gastronomía criolla, especialmente del sancocho, como lo hace en cada una de sus visitas.

"A mí me encanta estar en la isla, somos primos, somos vecinos, siento que estoy en mi país también, y el cariño de la gente, el calor, la cultura, el sabor, la comida. Siempre me tratan bien bonito, así que ya con muchas ganas de estar allá", confesó.

Tambié indicó que su convocatoria en el país siempre es de "un público que conoce de música, hay momentos que siento su enfoque, de un silencio respetuoso, de estar conectados con la canción. Hay momentos donde el sabor caribeño se apoder del lugar y eso también es rico".

Capó admitió que aprovecha su viaje al país para disfrutar de la comida, ya que no puede salir a conocer debido al tiempo.

"Yo siempre que llego, lo primero, la Presidente y el quipe, y de ahí me voy y ya de almuerzo me meto mi chivo. Yo soy muy de comer, nunca tengo tanto tiempo de visitar tanto, me toca ir de manera personal, pero siempre trato, lo más que puedo, de lanzarme a la calle y comer rico y hablar con la gente, y siempre es una experiencia bien bonita de estar en casa", expresó.

"¡Ay! El mangú, los tres golpes, el sanchocho, soy fan", declaró.

concierto

Para su concierto en el Jaragua, como parte de la gira "La Carretera", que corresponde a su álbum homónimo, Capó afirmó que interpretará algunos éxitos de discos anteriores, pero está convencido que sus nuevas canciones traerán profundidad a la noche.

"Ha sido muy palpable a través de toda esta gira que hemos tenido y eso tiene un espacio bonito de introspección, de ponernos a flor de pie y de sentir también, celebrar, pero también tener espacio de pensar y conectar con las cosas importantes de la vida", señaló.

ÁLBUM

Pedro Capó aborda una honesta despedida en su más reciente disco, llamado "La Carretera", que refleja una perspectiva saludable sobre el desapego, además de su estado creativo y madurez musical.

Luego de estrenar "Existo", en colaboración con el mexicano Carín León, y "Sabe bien", lanzó el resto de la producción, que en total cuenta con 14 canciones, que incluye letras de desamor y motivación.

En el disco "La Carretera", se encuentra "Aprender a vivir", un trío musical en el que Pedo Capó se unió al uruguayo Jorge Drexler y a la española Lamari, del grupo Chambao.