Shadow Blow anuncia concierto “Capítulos” para el 20 de diciembre en la Gran Arena del Cibao

En medio del éxito de su más reciente tema “Zaza” y de su participación en “La Casa de Alofoke 2”, el exponente de música urbana Shadow Blow anunció su concierto masivo “Capítulos”, que se celebrará el próximo 20 de diciembre en la Gran Arena del Cibao con la producción de Wilfredo Díaz Producciones y 212 Music.

Actualmente, el cantante mantiene una conexión con el público gracias a su presencia en el reality, donde además de mostrarse como figura mediática ha brillado como músico y compositor dentro del estudio del programa.

Fue precisamente en ese contexto donde nació “Zaza”, tema creado en colaboración con Don Miguelo y Alofoke Music, una propuesta de electrizante que ha superado 1.2 millones de reproducciones en YouTube y más de 178 mil interacciones, posicionándose número uno en países como Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros de Latinoamérica y Europa.

El concierto “Capítulos” promete una producción de alto nivel con banda en vivo, elementos visuales y una narrativa musical que permitirá al público revivir las fases más importantes de la carrera de Shadow Blow.

El repertorio incluirá temas que marcaron época como "Mensaje Directo", "Una necesidad", "Tú eres la que está", "Tu con él y yo con ella", "Mi bebé", "Cuando te vuelva a ver", "Mi loquita" y "Asegurao", además de cortes recientes pertenecientes a sus proyectos Floré y Saga The Album, realizado en colaboración con Lápiz Conciente.

Las boletas están disponibles en todotickets.do y en las sucursales de Plaza Lama.

Nacido como José Ariel Fernández Soto, nombre real de Shadow Blow, ha desarrollado una carrera cimentada en la innovación. Con más de diez años de formación en piano, flauta y percusión, se convirtió en el primer artista urbano dominicano en fusionar su música con una orquesta sinfónica en 2013, con su recordada interpretación de "Oh oh", acompañado por quince músicos académicos. Desde entonces ha protagonizado conciertos multitudinarios en escenarios como Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, el Anfiteatro de Puerto Plata, el Palacio de los Deportes de Santo Domingo y el espectáculo “En el Área” en 2015, que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Su música también ha trascendido fronteras con giras recientes en España e Italia entre 2023 y 2024, además de haber sido reconocido como Joven Destacado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y obtener múltiples Premios Soberano.