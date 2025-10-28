Cazzu, Mon Laferte, Cultura Profética y Vakeró encabezan cartelera del festival Isle of Light 2026
Esta edición llega en un momento histórico para Mishu, luego de que la preventa 2026 superará todas las anteriores combinadas, registrando un crecimiento del 138% en la venta de “boletas ciegas” antes de revelar el cartel.
El festival Isle of Light anunció la cartelera que engalanará su décima edición, la cual se celebrará el 7 de marzo de 2026 en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, República Dominicana, conmemorando más de una década de música.
Los primeros artistas confirmados para esta edición son: Garbage (de Estados Unidos), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas desde Argentina; Mon Laferte (Chile), Sofi Tukker (EE. UU.), Cultura Profética (Puerto Rico), Caloncho (México), el dúo Bob Moses (Canadá), Yami Safdie (Argentina), Bb trickz (España), Chuwi y Caleb Calloway de Puerto Rico, junto a los talentos locales como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó, entre otros.
El line-up completo y más detalles del festival están disponibles en www.isleoflight.com y en las redes oficiales @isleoflightfest.