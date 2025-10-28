Cazzu, Mon Laferte, Cultura Profética y Vakeró encabezan cartelera del festival Isle of Light 2026

El festival Isle of Light anunció la cartelera que engalanará su décima edición, la cual se celebrará el 7 de marzo de 2026 en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, República Dominicana, conmemorando más de una década de música.

Los primeros artistas confirmados para esta edición son: Garbage (de Estados Unidos), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas desde Argentina; Mon Laferte (Chile), Sofi Tukker (EE. UU.), Cultura Profética (Puerto Rico), Caloncho (México), el dúo Bob Moses (Canadá), Yami Safdie (Argentina), Bb trickz (España), Chuwi y Caleb Calloway de Puerto Rico, junto a los talentos locales como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó, entre otros.

Esta edición llega en un momento histórico para Mishu, luego de que la preventa 2026 superará todas las anteriores combinadas, registrando un crecimiento del 138% en la venta de “boletas ciegas” antes de revelar el cartel.

El line-up completo y más detalles del festival están disponibles en www.isleoflight.com y en las redes oficiales @isleoflightfest.