Jon Bon Jovi anuncia su primera gira desde su cirugía de cuerdas vocales

Décadas después de su carrera, ocurrió lo impensable. Era 2022, y Jon Bon Jovi empezó a tener dificultades para componer sus canciones. Consultó a un médico que le dijo que una de sus cuerdas vocales se estaba atrofiando. Necesitaba una cirugía mayor.

Bon Jovi se sometió al procedimiento y desde entonces ha pasado por una rehabilitación exhaustiva que lo ha llevado al momento actual: el próximo verano su banda, Bon Jovi, se embarcará en su primera gira en cuatro años.

El “Forever Tour” comienza con cuatro noches en el Madison Square Garden de Nueva York antes de que la banda se dirija a Edimburgo, Escocia; Dublín y Londres.

“Este anuncio me llena de alegría: alegría por poder compartir estas noches con nuestros increíbles fans y alegría por poder estar juntos como banda”, declaró Bon Jovi. “He expresado extensamente mi gratitud, pero lo repito: estoy profundamente agradecido de que los fans y la hermandad de esta banda hayan sido pacientes y me hayan dado el tiempo necesario para recuperarme y prepararme para la gira. ¡Estoy listo y emocionado!”.

El último concierto de Bon Jovi se celebró el 30 de abril de 2022 en Nashville, como se vio en el documental de Hulu de 2024, "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story".

La preventa para artistas comienza el martes a las 10:00 a. m., hora del este. La venta general comienza el 31 de octubre, también a las 10:00 a. m., hora del este, a través de bonjovi.com.