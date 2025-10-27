Elvis Martínez regresa a Santiago “Sold Out” esta vez a la discoteca Lovera

Luego de registrar uno de los acontecimientos artísticos más extraordinarios en Santiago, al llenar dos noches la Arena del Cibao, Elvis Martínez regresa el 31 de diciembre “sold out” a la discoteca Lovera, por lo que se ha abierto una nueva función para el 30 de diciembre.

“La Cabra”, como también se hace llamar, vuelve hacer historia en el centro de diversión, en donde el bachatero se ha adueñado del público, haciendo de su actuación una leyenda artística.

“El Camarón”, quien se encuentra de gira por Estados Unidos, regresa a principio de diciembre a República Dominicana, a cumplir con los compromisos de las tradicionales fiestas navideñas, en donde el artista, que trabaja todo el año tanto dentro como fuera del país, selecciona sin presión los compromisos de la época.

“Estoy feliz, porque Dios ha sido bueno conmigo. Luego de esa hazaña que logramos en la Arena del Cibao, regresamos a Lovera sold out, y esperamos que la función del 30 también esté completamente vendida. En Lovera hemos hecho historia con nuestras presentaciones. El público vivirá dos noches apoteosicas”, destacó el artista en un comunicado de prensa.

Desde inicio de octubre Elvis ha llevado su música por toda Nueva York, Providence, New Jersey, Philadelphia, Tampa, Florida; West Palm Beach, Florida; Lawrence, Hartford y Allentown, entre otros importantes estados norteamericano.

Para la historia

El pasado mes de julio el artista presentó dos extraordinarias noches de su gran concierto “Un Camarón en la Arena”, en donde llevó un repertorio diferente y distintos invitados.

Un espectáculo que para Elvis Martínez marcó el hito de ser el primer bachatero en llenar dos veces consecutivas la Gran Arena del Cibao.

“Un Camarón en la Arena” presentó un “performance” diverso del bachatero, que incluyó su estilo de cantar, su manera de presentarse ante el público y su particular indumentaria visual que lo caracteriza.

En más de 25 años de carrera El Camarón ha grabado diez exitosos álbumes, que lo han colocado como uno de los bachateros más exitosos de los últimos años, entre ellos “Todo se paga” (1998), “Directo al Corazón” (1999), “Tres Palabras” (2000), “Así te Amo” (2003), “Descontrolado” (2004), “Yo soy más grande que él” (2005), “La luz de mis Ojo”, (2007), “Esperanza” (2012), “Yo vivo por ti” (2019) y “Mi Muchachita” (2022).

En su repertorio musical cuenta “Maestra”, “La Luz de mis Ojos”, “Así te amo”, “Yo te voy amar”, “Laudano”, “Directo al Corazón”, “El profesor”, “Aventura y su más reciente “Rica”, el que lleva casi dos millones de reproducciones, en solo un mes, en su canal de YouTube.