Diego Torres regresa a República Dominicana tras 15 años de ausencia

Después de 15 años de ausencia en los escenarios dominicanos, el cantautor argentino Diego Torres regresa al país con su gira internacional ”Mejor que ayer tour”, en una presentación única el domingo 16 de noviembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El público dominicano tendrá la oportunidad de reencontrarse con una de las voces más queridas del pop latino y disfrutar de grandes éxitos que han marcado generaciones. Temas como “Color Esperanza”, “Tratar de Estar Mejor”, “Sé que ya no volverás” y “Un Poquito” formarán parte de una noche donde Diego Torres promete celebrar con su música.

“República Dominicana siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Vuelvo con el corazón lleno de gratitud y con muchas ganas de compartir este nuevo capítulo con ustedes”, expresó el artista al anunciar su regreso al país.

Las boletas están disponibles a través de www.smartticket.com.do y en los puntos de venta autorizados Club de Lectores del Listín Diario y Baskin Robbins.

Con su carisma inconfundible y una trayectoria que trasciende fronteras, Diego Torres promete una velada inolvidable bajo la producción de BigStarSD.