El cantante español Dyango se presentará en Hard Rock Café Santo Domingo

El cantante español Dyango se presentará el viernes 7 de noviembre en el escenario del Hard Rock Café Santo Domingo.

El artista viaja con su más reciente gira “Su amigo Dyango Tour”, un encuentro cercano con el público dominicano que tanto lo ha acompañado en su carrera, informó el productor Alberto Cruz Management.

Con la interpretación apasionada y el romanticismo que le caracterizan, Dyango promete una velada colmada de clásicos, historias y magia musical. Cada canción será un viaje a esos sentimientos que solo su voz sabe despertar.

Entre sus éxitos figuran "Corazón mágico", "Por volverte a ver", "Cuando quieras, donde quieras", "Hay algo en ella", "¿A dónde vas amor?".

Esta presentación en Santo Domingo será una oportunidad única para disfrutar a uno de los artistas más influyentes del bolero y la balada romántica en un formato íntimo y especial, diseñado para el deleite de sus fieles seguidores, indicó Alberto Cruz Management.