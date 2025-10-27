Amaia Montero: “Estoy conmovida por ese público que me hace sentir que estoy en casa”

Amaia Montero ha realizado en las últimas horas sus primeras declaraciones desde que se hiciera oficial su vuelta como vocalista de La Oreja de Van Gogh para reflexionar sobre su proceso personal en estos años y agradecer la respuesta del público a la próxima gira del grupo.

«Os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando», ha escrito en un mensaje recogido en su cuenta personal de Instagram.

Acompañando una imagen en la que la cantante y compositora aparece tumbada con un body blanco y el cabello recogido, ha expuesto previamente en dicho texto algunas de sus reflexiones a cuenta de este mediático retorno a la banda con la que se dio a conocer y que abandonó en 2007 para iniciar su carrera en solitario.

«Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo», ha escrito.

A continuación, ha confesado que «durante seis años» pensó «muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada».

«No es un camino fácil»

«Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar», reflexiona.

Su conclusión, en ese punto, es que la vida consiste en «agradecer», de ahí su mensaje al público y toda su argumentación en torno al retorno con sus compañeros.

«He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: Juntos», culmina el escrito.

Bajo el título ‘Tantas cosas que contar’, la gira que los reúne de nuevo sobre un escenario a todos los fundadores del grupo excepto al guitarrista y guitarrista Pablo Benegas arrancará en el mes de mayo de 2026 y será un recorrido por los grandes éxitos de la formación.

Tras meses y meses de rumores, la confirmación oficial del regreso de Montero se produjo justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, que ocupó su lugar y permaneció 17 años en la banda donostiarra.

Esta salida fue anunciada por el grupo con un inesperado comunicado que aseguraba que no habían conseguido «acercar» sus «diferentes maneras de vivir el grupo», un anuncio que los fans de Martínez vieron como una traición.

De hecho, a pesar de la buena respuesta comercial del público a la gira, que ha ampliado fechas, desde el anuncio se han hecho evidente dos bandos entre quienes respaldan a una u otra vocalista así como el proceder ético del resto del grupo.