Por culpa de Melissa se posponen conciertos y obras del festival teatral Fite 2025

El paso de la tormenta tropical Melissa ha provocado cambios de fecha de varios eventos artísticos y culturales previstos para esta semana en Santo Domingo, entre ellos el cantante Mora, el baladista King Clave, la Gala de Grandes Intérpretes y obras del Festival Internacional de Teatro (Fite 2025).

La empresa ED Live anunció que los conciertos del artista urbano Mora, que originalmente se realizarían los días 24 y 25 de octubre en el Óvalo de la Feria Ganadera fueron movidos para el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, respectivamente.

En un comunicado, la productora explicó que la decisión se tomó por motivos de seguridad y logística, y aclaró que todas las boletas adquiridas seguirán siendo válidas.

No hay de qué preocuparse. Las entradas del viernes 24 se usarán el viernes 31, y las del sábado 25, el sábado 1 de noviembre.

GALA EN EL Teatro nacional

También, la Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional Eduardo Brito informaron la suspensión de la “Gala de grandes intérpretes Margarita Copello de Rodríguez”, que estaba pautada para este martes. Próximamente se anunciará nueva fecha.

El concierto contará con la soprano Nadine Sierra, el tenor Xabier Anduaga y la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por José Antonio Molina.

“La seguridad del público, artistas y colaboradores es nuestra principal prioridad. Agradecemos la comprensión y el apoyo a esta gala benéfica dedicada al arte, la música y la memoria de doña Margarita Copello de Rodríguez”, expresó la entidad.

fite 2025

Por otro lado, el XII Festival Internacional de Teatro 2025 también anunció la suspensión de sus funciones del miércoles debido a las lluvias y ráfagas de viento asociadas al fenómeno atmosférico.

La organización indicó que las presentaciones se retomarán en cuanto mejoren las condiciones del tiempo, siguiendo las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El festival, que reúne a diversas compañías nacionales e internacionales, mantiene su programación hasta el 30 de octubre, siempre que el clima lo permita.

Con estas medidas, los organizadores indicaron que buscan proteger la integridad del público y los artistas, priorizando la seguridad ante los efectos de la tormenta Melissa, que ha provocado fuertes lluvias, inundaciones y ráfagas de viento en distintos puntos de República Dominicana.

El cantante argentino King Clave ha actuado en escenarios emblemáticos como el Olympia de París (1974), el Madison Square Garden de Nueva York (1975), el Dolby Theatre de Hollywood y el United Palace Theater de Manhattan.

A estos eventos suspendidos se suma la presentación de King Clave “El Rey de la Balada” que estaba propuesta para este viernes 24 de octubre en el bar Lungomare en Santo Domingo.

El productor Alexis Casado informó que próximamente se anunciará la nueva fecha del concierto de este artista argentino que fue parte de la ola romántica del siglo XX.

Al artista lo acompañarían la cantante Johanna Almánzar y la orquesta Rumberos.