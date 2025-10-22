Posponen conciertos de Mora en Santo Domingo ante el paso de la tormenta Melissa

La empresa ED Live anunció la tarde de este miércoles la posposición de los dos conciertos de Mora en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo, República Dominicana, ante el paso de la tormenta Melissa.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, se informó que las funciones que corresponden a la gira “Lo mismo de la otra vez tour” pautadas para los días 24 y 25 de octubre fueron movidas para el 31 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente.

“Debido al paso de la tormenta, Melissa y los efectos que esta ocasionará durante esta semana, moveremos ambos shows para el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre respectivamente”, dice el aviso.

“Todas las boletas emitidas serán válidas en su día correspondiente viernes 24 de oct. para el viernes 31 de oct. y las del sábado 25 de octubre para el sábado 1 de noviembre“, añade.

La llegada de la tormenta tropical Melissa ha llevado al Gobierno dominicano a disponer la suspensión de la docencia y la reducción de la jornada laboral hasta la 1:00 p. m., como medida preventiva ante las intensas lluvias que afectan varias provincias en alerta roja, entre ellas Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.