Joaquín Sabina ya tiene su personaje de cómic

Joaquín Sabina ya tiene una novela gráfica que relata su biografía, un proyecto que sedujo a los guionistas Kike Babas y Kike Turrón (los Kikes) que vieron en el cantautor, un personaje de cómic: «Sabina tiene una vida de cómic y una cantidad de canciones que pueden ser hechas viñetas en cualquier momento».

‘Joaquín Sabina. Pasión y Vida’, Bao Bilbao Ediciones, estará en las librerías el 22 de octubre, un primer volumen que tiene el acicate de haber agotado ya la primera edición en preventas y en el que han participado los Kikes y doce ilustradores, que narran en la novela «un trozo de su vida» (desde su nacimiento en Úbeda hasta 1995 con el álbum ‘Yo, mi, me, contigo’) porque meter a Sabina en un solo tomo resultaba complicado por su prolífica trayectoria.

En una entrevista con EFE, Kike Babas y Kike Turrón explican que Sabina tiene novela gráfica porque «es un grande, porque es un personaje de cómic y por el empeño de los Kikes desde hace años de dar impulso y respeto a la cultura popular».

Los guionistas Kike Babas y Kike Turrón (los Kikes) con el comic que han escrito con Joaquín Sabina como protagonista. EFE/ Victor Lerena

Homenaje a la cultura popular

«Siempre hemos envidiado que los países anglosajones rindan homenaje a su cultura popular, que Bob Dylan tenga cátedras en la universidad o que hubiera tomos de cómic sobre The Doors o Janis Joplin, y en España eso no estaba tratado», dice Babas.

Así que después de hacer biografías a Manu Chao, Los Rodríguez, Rosendo, Siniestro Total… pasaron a la novela gráfica con Fito, Gran Wyoming y ahora le llega el turno a Sabina.

Turrón admite que a lo hora de decidirse por el personaje lo principal es que sea relevante y con público suficiente «para tirarse a la piscina» .

Babas va un paso más allá y admite que a la hora de elegir personaje lo que manda es que les guste, pero también que llene plazas de toros o pabellones y que sea personaje de cómic: «Fito es un personaje de cómic, pero Sabina es otro»

Explican ambos que pidieron permiso a Sabina para hacer su biografía, igual que hacen con todos los artistas.

La condición de Sabina: sí al cómic, pero no me molestéis

Un año tardaron en montar la biografía, tras obtener el sí de Sabina, a través del cantautor Leiva, amigo en común.

La condición que puso Sabina, tras dar el visto bueno a la obra, fue que no le molestaran porque se embarcaba en su gira de despedida y no quería volver a narrar historias que ya había contado en muchas ocasiones.

Babas explica que, en realidad, no necesitaban el relato de Sabina porque su vida está ya en 17 libros y la han interpretado decenas de periodistas. Es decir, solo con esa bibliografía extensa y buscando los libros en mercadillos, era suficiente.

A partir de ahí de ese trabajo de documentación, el objetivo era «resumir y resumir y buscar la esencia» hasta tener el guión listo para entregarlo a los ilustradores.

Y en el final del proceso, un audio de Sabina en Whatsapp, con esa voz inconfundible y ronquísma, les confirmó que el trabajo estaba bien hecho: «Queridos Kikes, felicidades».

Turrón reconoce que para dar dinamismo al guión hicieron un ‘tour’ de ficción que pasaba por Úbeda y por el Madrid antiguo, pero también por entrevistar a algunos personajes, como el que inspiró la canción ‘Juana la Loca’.

En la obra se mezcla la ficción y la no ficción, y algunas entrevistas como al poeta Benjamín Prado y al poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que han terminando siendo los prologuistas del libro.

Sabina: Hay cosas que se cuentan mejor de lo que recuerdo

Los Kikes están muy satisfechos de haber tenido la responsabilidad de haber puesto imágenes a sus canciones.

Sobre algún apunte oculto que desvele la obra, los Kikes han comentado que algunos de los que han leído el libro adquirido en preventas han reconocido que, por ejemplo, «no tenían ni idea de que Sabina había tirado un cóctel molotov a una sucursal bancaria».

Hay muchos datos en el libro, pero Sabina les reconoció tras leerlo: «Hay cosas que se cuentan mejor de lo que yo recordaba entre sombras».

Babas destaca que una de los capítulos más atractivos es donde narra la llegada y el triunfo en Latinoamérica: «Como una persona tan andaluz, tan de Madrid, tan castiza y tan ibérica, de repente encuentra en Latinoamérica el triunfo absoluto. La patria es un idioma y Joaquín es un habitante perfecto de esa patria.

Del ‘Hola y Adiós’ de Sabina, al ‘Hola’ de Los Kikes

Los guionistas han hecho coincidir la publicación de la novela con la gira de Sabina que acaba en el mes de noviembre, y con la que se retira de los grandes recintos.

«Queríamos hacerlo coincidir con este momento tan especial y tan dulce para él, para su compañera y para todo el público», dice Turrón.

El ‘Hola y Adiós’ de la gira de Sabina para Los Kikes es simplemente ‘Hola’, a la espera del volumen 2.