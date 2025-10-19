Jarabacoa recibirá el 9 de noviembre el "Super Ultra Mega Merengazo 2025" en homenaje a Héctor Acosta

El domingo 9 de noviembre, Jarabacoa se convertirá en el epicentro de la alegría, la expresión folclórica y la celebración merenguera mas importante del mundo con el montaje del "Super Ultra Mega Merengazo", que reunirá a 20 de los talentos más populares del ritmo.

En esta edición, se le rendirá un homenaje especial a una leyenda viviente del ritmo, Héctor Acosta (El Torito), quien hará un recorrido musical por su exitoso repertorio de merengue y bachata.

Además de Héctor Acosta participarán Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Omega, El Rubio del Acordeón, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Manny Cruz, El Conjunto Quisqueya y Fefita La Grande.

Por igual, Víctor Roque y La Gran Manzana, Peña Suazo, Aramis Camilo, Raquel Arias, Pochy Familia, El Jefrey, Kinito Mendez, Steffany Constanza, Krisspy y Osvaldo.

"Aprovechen que el lunes siguiente es feriado y únase al festival más emocionante del planeta, el "Super Ultra Mega Merengazo" te espera en la cima de una montaña mágica, un paraíso natural donde la confluencia de dos ríos crea un espectáculo impresionante, un regalo de Dios y la naturaleza", indica la invitación el evento.

El productor de la jornada musical, Luis Medrano, comentó que la idea del festival mundial del merengue surgió en una ocasión que el presidente Luis Abinader visitó Jarabacoa y al observar el crecimiento económico y las bellezas del lugar, expresó la necesidad de añadir música que atrajera a turistas locales y extranjeros, para así consolidar su progreso.

"Como cada año, el mes de noviembre marca el encuentro de las megaestrellas más impactantes del merengue en la paradisíaca ciudad de Jarabacoa. Este oasis de frescura y belleza se consolida como un referente musical y cultural, convirtiéndose en la capital mundial del merengue", resaltó Medrano.

Es el único festival de música folklórica tropical y caribeña con el merengue como centro durante 12 horas de euforia, adrenalina y emociones, resaltó Medrano.

"La experiencia se vive desde el mediodía hasta pasada la medianoche en horas de swing, mambo, jangueo y pura festividad", agregó.

Como cada año, contaremos con un escenario espectacular, un sueño hecho realidad con tecnología hidráulica de última generación que impresiona a todos los asistentes.

Este festival cuenta con el respaldo de Banreservas, el alcalde Joselito Abreu, Fedomu, Ramon Rogelio Genao, Ayb, Kelvin Cruz, Café Monte Alto, Eddy Ramírez, José Tejeda, Andrés Dilonex, el presidente Luis Abinader, quien apoya este evento cultural y folclórico que consolida a Jarabacoa como la capital mundial del merengue.