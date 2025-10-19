Gabriel Pagán inicia gira universitaria 2025, esta vez tiene más novedades

"La Gira Universitaria 2025" regresa por tercer año consecutivo, producida por United Talent Factory, empresa dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos de entretenimiento liderada por Gabriel Pagán.

El tour recorrerá diversas universidades del país durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

“Queremos que la Gira Universitaria sea un espacio que celebre la creatividad y la innovación en la República Dominicana, donde artistas, emprendedores, académicos y empresas se conecten para co-crear y fomentar la colaboración”, expresó el artista Gabriel Pagán.

En esta edición, la Gira Universitaria amplía su propuesta con artistas invitados sorpresa, que se presentarán de forma rotativa en cada fecha. Además, incorpora “Unilandia”, un mercadillo creativo que funcionará como punto de encuentro para la tecnología, el arte, la gastronomía, la moda y la música, fomentando la creatividad y el emprendimiento estudiantil.

GRAN RIFA NACIONAL, ¿cómo participar?



Los universitarios podrán registrarse a través del portal www.girauniversitariard.com, escaneando el código QR oficial, o directamente mediante este enlace:

Quienes no sean estudiantes también podrán participar registrándose en la página oficial y realizando consumos de RD$600 o más en la plataforma PedidosYa, lo que generará automáticamente un ticket para la rifa nacional.

Entre los premios se incluyen: un carro, motores, productos Samsung, vuelos con Arajet, un año de cine gratis gracias a Caribbean Cinemas, premios monetarios, merch oficial por Rulay Store.

Regístrate y gana aquí: https://wa.link/vdrwck

En esta edición, Banreservas tendrá presencia en las diferentes universidades con personal especializado, ofreciendo bancarización y educación financiera a través de la apertura de productos digitales, reafirmando su compromiso con la inclusión y la educación económica.

Samsung se une a la Gira Universitaria

Gracias a la alianza entre Samsung y la Gira Universitaria, se busca impulsar la comunidad estudiantil y generar un impacto positivo en el futuro del país.

Todos los estudiantes y docentes universitarios podrán disfrutar de descuentos especiales de hasta un 45% en productos Samsung, además de combos exclusivos y el programa ECO CANJE, que permite entregar dispositivos antiguos como parte del pago.

Durante la gira, la marca contará con zonas de experiencia interactivas donde los asistentes podrán conocer sus más recientes innovaciones con inteligencia artificial integrada.

“Nos emociona formar parte de esta tercera edición, llevando regalos, sorpresas y grandes premios”, expresó Clara Francisco, Head of Mobile Experience de Samsung República Dominicana.

compromiso social

Como parte de su impacto positivo, la Gira destinará el 10% de sus beneficios a la Fundación Yo Existo, organización dedicada a fomentar la educación de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, además de brindar asistencia a comunidades necesitadas.

calendario

Jueves 23 de octubre — UASD

Jueves 30 de octubre — UNPHU

Jueves 6 de noviembre UNIBE

Jueves 13 de noviembre INTEC