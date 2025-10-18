El reencuentro con Erreway de una generación “Rebelde” 22 años después

Erreway se reencontró con una generación “Rebelde” de República Dominicana que esperó por 18 años su vuelta a los escenarios tras la primera separación de sus miembros en 2004, después de su presentación el 3 de diciembre de 2003 en Santo Domingo.

El público no dejó de cantar durante dos horas y media en el Estadio Softball del Centro Olímpico Félix Sánchez, pese al clima.

Bajo lluvia, la fanaticada de Erreway en el país coreó anoche cada una de las canciones de la banda argentina y rememoró la década del 2000, que estuvo marcada por “Rebelde Way”, la telenovela creada por Cris Morena que dio origen al grupo musical.

El espectáculo como parte de su gira “Juntos otra vez tour 2025” inició a las 9:30 de la noche a ritmo de “Girar” y continuó con “Rebelde Way”, “Memoria” y “Tiempo” para completar un repertorio de 26 composiciones, que también incluyeron “Solo sé”, “Que estés”, “Dame”, “Vamos al ruedo”, “Te soñé”, “Mi vida” y “Vivo como vivo”.

Los tres integrantes que actualmente giran por Latinoamérica, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, se unieron a su corista y dos guitarrista para la interpretación de uno de sus temas más memorables, “Será de Dios”.

Benjamín Rojas y Felipe Colombo luciendo camiseta de la selección dominicana de béisbol durante el concierto de Erreway en Santo Domingo.Foto: fuente externa

Otro momento que emocionó a los presentes fue cuando interactuaron de cerca con las parejas que se encontraban entre la audiencia y pidieron ver los “besos bajo el agua” que fueron captados con la “kiss cam” mientras cantaban “Asignatura pendiente”. Además de la aparición de los artistas con su penúltimo cambio de ropa, luciendo la camiseta de béisbol de la selección dominicana.

Pero, la gran sorpresa del show fue el video de Luisana Lopilato, quien no pudo unirse al periplo junto a sus compañeros debido a su agenda de trabajo.

El set de despedida estuvo encabezado por éxitos como “Qué se siente”, “Vas a salvarte”, “Ya nada me detiene”, “Inmortal”, “Bonita de más”, “Para cosas buenas”, “Porque te quiero”, “Resistiré”, “De aquí de allá” y “Sweet baby”.