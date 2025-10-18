Reembolso del 100% de las boletas de show de Shakira en RD es un hecho, informan organizadores

Tras cancelación del concierto de Shakira en República Dominicana, los organizadores informaron este sábado que los reembolsos de las boletas se realizaron en un 100%.

"El 100%. de los reembolsos del concierto de Shakira en Santo Domingo han sido efectuados", publicó la empresa Tuboleta.com.do.

El espectáculo que estaba programado para el 26 de septiembre fue cancelado el 14 de agosto.

"Invitamos a todos los clientes a verificar a través de sus medios de pago que el reembolso haya sido procesado correctamente", se indica.

Según la publicación, el proceso de devolución ha sido completado en su totalidad "y cada cliente ha recibido el 100% del valor de sus boletos, incluyendo los cargos por servicio".

Al final del comunicado se señala que en caso de no visualizar el reembolso se pueden contactar a la boletería.