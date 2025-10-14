Pororó realiza su primer concierto inmersivo en República Dominicana

La banda dominicana Pororó llevó a cabo un concierto diferente en el techo del Hotel Weston, en Santo Domingo.

Lo que describen como el primer concierto inmersivo del país, presentado por la banda Pororó. No había zona VIP, ni special guests, mucho menos backstage: entre banda y público solo existía espacio para la intimidad.

La presentaciónn integró tecnología de vanguardia, propuestas artísticas contemporáneas y un formato de concierto ííntimo y envolvente.

El espectáculo contó con un sistema de sonido inmersivo L-ISA de L-Acoustics, reconocido internacionalmente por ofrecer un paisaje tridimensional que envuelve al público en cada detalle musical.

En el componente visual, se utilizó la plataforma VIOSO 6, que permitió realizar proyecciones de gran formato en 270 grados.

Ambos sistemas —implementados por Domono Studio (proyección) y BME (sonido)— se integraron para construir una experiencia multisensorial única en el país.

Invitados y propuesta artística

La velada inició con las presentaciones de Josean Jacobo, Edgar Molina y Snenie, y concluyó con la participación estelar del saxofonista Sandy Gabriel y la voz cautivante de Lena Dardelet, quienes acompañaron a Pororó en un cierre lleno de energía y emoción.