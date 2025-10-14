King Clave regresa a República Dominicana con su gira del bolero eterno

El laureado bolerista argentino King Clave regresa a República Dominicana para ofrecer una serie de presentaciones, iniciando el próximo viernes 24 de octubre a las 9:00 de la noche en el Lungomare Bar & Lounge, ubicado en el malecón de Santo Domingo.

El intérprete de éxitos inmortales como "Los hombres no deben llorar" y "Mi corazón lloró" expresó su emoción por volver a un país con el que mantiene un vínculo histórico.

“Siento una complicidad muy especial con el público dominicano y una gran alegría de regresar para compartir mi música”, afirmó el artista.

La producción artística de la noche estará a cargo de Lungomare y Alexis Casado, e incluirá la participación especial de la cantante Johanna Almánzar y de Rumberos La Banda, que pondrán el toque local a una velada cargada de romanticismo y nostalgia.

SU HISTORIA

Jorge Fidelino Ayala, conocido mundialmente como King Clave, nació en Formosa, Argentina, el 14 de febrero de 1944. Su carrera comenzó a finales de los años sesenta, pero alcanzó fama internacional en 1974, cuando la discográfica mexicana Orfeón lo lanzó al estrellato con el tema Los hombres no deben llorar, que vendió más de cinco millones de copias en toda América Latina.

Un año después, la misma compañía presentó Mi corazón lloró, que duplicó esas ventas y permaneció once meses consecutivos en el primer lugar de los listados radiales. Ambas canciones se convirtieron en himnos del romanticismo latinoamericano y siguen siendo de las más reproducidas del género, con más de 100 millones de visualizaciones en YouTube.

El artista también alcanzó reconocimiento en el cine y la televisión, participando en películas como La pandilla inolvidable (Argentina), El cara parchada (México) y La hija de nadie (México), además de protagonizar Los hombres no deben llorar en Estados Unidos. Asimismo, musicalizó telenovelas argentinas como Herencia de amor, Aprender a vivir, Un callejón en las nubes y Rossé.

En 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió su canción Los hombres no deben llorar como tema oficial de su campaña mundial en defensa de las mujeres y las niñas.

Video VIDEO EN VIVO. King Clave & Silvia Zepeda - Mi Corazón Lloró, El Perdón. (En Vivo)



VIGENCIA INTERNACIONAL

King Clave ha actuado en escenarios emblemáticos como el Olympia de París (1974), el Madison Square Garden de Nueva York (1975), el Dolby Theatre de Hollywood y el United Palace Theater de Manhattan.

Actualmente, más vigente que nunca, comparte escenarios con Leo Dan y Ángela Carrasco en una exitosa gira que ha llenado grandes teatros de América.

Desde 2023 graba con la disquera Luz Record de México, con la que relanzó Los hombres no deben llorar junto a la Banda Estrellas de Sinaloa de Salvador Lizárraga, además de la segunda parte de "Mi corazón lloró" ("El perdón"), interpretada junto a la cantante y actriz mexicana Silvia Zepeda, superando los cinco millones de reproducciones en YouTube.

También ha estrenado "Abeja reina", a dúo con el cantante mexicano Raúl Sandoval, y prepara el lanzamiento de su libro autobiográfico Desde el barro a Hollywood, previsto para este año.