Ismael Serrano a guitarra y voz el 30 de octubre en Hard Rock Café Santo Domingo

El cantautor español Ismael Serrano llegará a Santo Domingo dentro del marco de su gira “Guitarra y voz”, el 30 de octubre en Hard Rock Café Blue Mall Santo Domingo.

Ismael Serrano vuelve con un concierto muy íntimo y especial en el que realizará un recorrido por sus grandes éxitos de siempre y una primera mirada a sus nuevas canciones.

Robert Espaillat, CEO de Big Star Licensing Group, informó que Serrano escogió "temas que nos invitan a vivir el presente con intensidad y a buscar la poesía que habita lo cotidiano. Un encuentro cercano con su música, su historia y su esencia".

El evento llega a Santo Domingo de la mano de la productora de eventos BigStarSD, que promete un concierto imperdible para toda la fanaticada del cantautor español.

En palabras de Ismael Serrano, "la vida sin música es un etcétera, un aburrido inventario de anécdotas en blanco y negro, un viaje en barco con marejada y en un camarote sin vistas al exterior".

La música, agregó, "nos rescata y el empeño del cantautor es encontrar esa canción que ha de convertirse en compañera de nuestra vida, para salvarnos de la pena en los momentos difíciles, para festejar los encuentros, para sobrellevar las despedidas, para recordar el tiempo en que fuimos eternos, para celebrar lo compartido. Una vida sin música es una vida perdida".