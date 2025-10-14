Fernando Villalona inaugurará “Fiesta dominicana” en Panaca RD

Panaca República Dominicana organiza lo que denomina "Fiesta dominicana" junto a Fernando Villalona, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 08:00 de la noche, en un evento que se fusionará con "Travesía World Show", el cual se presentará en la Arena Panaca, en Punta Cana, provincia La Altagracia.

La jornada dará apertura a la fiesta dominicana, donde la música, la tradición y los caballos se mezclan en una experiencia única, afirmó Reyson Pimentel, director comercial de Panaca República Dominicana.

Reyson destacó que será un espectáculo para celebrar el orgullo nacional. “La cultura dominicana se vivirá en grande en Panaca junto al inigualable Fernando Villalona”.

La presentación del "Mayimbe" se fusionará con "Travesía", el show ecuestre de clase mundial, una puesta en escena que reúne música, danza, acción, acrobacia y caballos en un espectáculo que no es frecuente en Latinoamérica.

El merengue, como parte esencial de la identidad dominicana, ha sido transformado por artistas como Villalona que destacan nuestras raíces, resaltó Reyson.

El lanzamiento de la Fiesta Dominicana en Panaca tendrá como escenario la Plaza Herencia y apuesta a convertirse en una noche llena de dominicanidad, sabor, baile, gastronomía típica, cócteles de la casa y alegría caribeña.

A lo largo de su carrera, El Mayimbe ha interpretado diversos géneros musicales, desde la balada y el bolero hasta el merengue y la bachata, como son “Dominicano Soy”, “Tabaco y Ron”, “Compañera”, “Déjame Volver”, “Te Amo Demasiado”, “La Hamaquita” y “El Gusto”, entre otros.