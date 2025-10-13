Rod Stewart se presentará en RD por última vez este martes, antes de su retiro definitivo

Todo está listo para el esperado concierto que ofrecerá Rod Stewart este martes 14 de octubre en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico, en Santo Domingo, como parte de su gira mundial “One Last Time”. La apertura de las puertas será a las seis de la tarde y el show inicia a las nueve de la noche. Las entradas al evento se dará por Ortega y Gasset, Máximo Gómez y 27 de febrero.

El legendario artista británico promete una noche inolvidable llena de sus más grandes éxitos, interpretados con la energía y carisma que lo han convertido en una de las voces más emblemáticas del rock.

La producción ha confirmado que el montaje del escenario, el sistema de luces y sonido ya están completamente listos para recibir a miles de fanáticos que se darán cita para disfrutar de temas como “Maggie May”, ¿“Da Ya Think I’m Sexy?” y “Sailing”.

El evento forma parte de una de las últimas giras internacionales de Stewart, quien se despide de los grandes escenarios tras más de cinco décadas de trayectoria musical. El artista ya se encuentra en el país.

El legendario cantautor e ícono dos veces incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll llega de la mano de la empresa SD Concerts del empresario artístico Saymon Díaz.

La estrella del rock es ampliamente conocido por temas clásico como: de Crazy Horse "I Don’t Want To Talk About Ito", "Forever Young" o "The First Cut Is The Deepest" o la imprescindible "Maggie May", "Young Turks" y "Have I Told You Lately".